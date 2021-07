Le réalisateur de The Original Space Jam n’est pas content de Space Jam : un nouvel héritage

Joe Pytka, le réalisateur du Space Jam original de 1996, a vu la toute nouvelle suite, Space Jam: A New Legacy, et il a beaucoup à dire sur le film dans une interview avec TMZ. C’est très peu agréable.

Selon l’interview, le réalisateur a eu besoin de cinq sessions distinctes pour terminer les deux heures d’exécution de Space Jam: A New Legacy. Le réalisateur a cité un certain nombre de problèmes avec le film, à commencer par la célébrité de LeBron James. Lorsque Space Jam ses théâtres, Michael Jordan était la plus grande célébrité au monde, a déclaré Pytka. Alors que LeBron est un athlète accompli, “la vérité est que LeBron n’est pas Michael”, a déclaré Pytka. Il a également déclaré que le film ne faisait pas assez pour connecter Space Jam à la propre vie de LeBron, comme son film original l’avait fait.

En cours de lecture : 14 minutes de Space Jam, un nouveau gameplay hérité

Pytka a poursuivi, citant ce qu’il considérait comme une distribution bien supérieure dans Space Jam, qui comprenait Charles Barkley et Bill Murray, et a qualifié la bande originale de l’original de classique, tandis que la bande originale de Space Jam: A New Legacy est “insignifiante”.

Sa critique la plus sévère concerne cependant Bugs Bunny. La nouvelle version “ressemblait à l’une de ces poupées moelleuses que vous achetez dans une boutique de cadeaux d’aéroport pour amener votre enfant lorsque votre voyage d’affaires a duré trop longtemps”, a déclaré Pytka, tandis que l’original Space Jam s’est assuré que son interprétation de Bugs reflète les versions le personnage. Il a qualifié le rôle de Bugs dans le nouveau film de “déchirant”.

TMZ note à juste titre, cependant, que le Space Jam de Pytka a été éreinté par les critiques à l’époque. Même aujourd’hui, l’original a une note critique de 44% et un score d’audience de 63% sur Rotten Tomatoes, tandis que Space Jam: A New Legacy oscille respectivement autour de 28% et 81%, suggérant que les critiques et les cinéphiles sont un peu plus divisés cette fois-ci.