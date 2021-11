Le réalisateur de Tom Brady révèle le plus gros plat à emporter de Star QB dans les docuseries (exclusif)

Man in the Arena: Tom Brady a fait sa première la semaine dernière sur ESPN + et détaille le parcours de Tom Brady pour jouer dans 10 Super Bowls. Alors que la NFL et les fans de sport savent à quel point il est génial, un aspect de Brady est rarement discuté. PopCulture.com a récemment rencontré Man in the Arena: le réalisateur de Tom Brady, Gotham Chopra, qui a révélé le plus gros plat à emporter de Brady lors du tournage des docuseries.

« Je pense que nous avons tous entendu parler, et probablement à cause de ce que nous avons fait avec Tom vs. Time, de l’aspect physique de son entraînement, de son travail de souplesse, de TB12 et de tout ce genre de choses », a déclaré Chopra à PopCulture. « C’est une opération 24h/24 et 7j/7. Mais je suis de plus en plus convaincu que je lui parle, et j’apprends à le connaître, que ce n’est pas ça. C’est du travail de restauration, ce travail cosmétique, mais c’est l’aspect mental et émotionnel, d’autant plus que sa vie au cours de ces cinq dernières années, six ans, est devenue plus compliquée avec les enfants, face à la célébrité. En termes d’âge, il est radicalement plus âgé que la plupart de ses coéquipiers. «

Chopra a poursuivi: « Je pense que c’est juste lutter avec tout cela et continuer à trouver des moyens de se motiver et d’être émotionnellement ancré et présent parce que c’est vraiment ce qu’il faut. J’ai parlé à un autre joueur plus âgé, ou à un joueur qui est maintenant à la retraite, en fait, Michael Strahan, qui est dans la série, et Michael a dit quelque chose comme : « Vous arrivez à un certain stade de votre carrière où physiquement vous l’avez compris. Vous savez ce que vous devez manger. Vous savez comment entraîner votre corps. C’est en quelque sorte, mentalement et émotionnellement, voulez-vous toujours le faire.' »

Chaque épisode de Man in the Arena, produit par Religion of Sports, se concentrera sur une seule apparition au Super Bowl. Le premier épisode se concentre sur Brady succédant à Drew Bledsoe en tant que quart-arrière partant des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2001 et battant les Rams de St. Louis au Super Bowl. Dans l’épisode diffusé cette semaine, Brady ramène l’équipe au Super Bowl en 2003 après avoir raté les éliminatoires de l’année précédente. Brady a remporté six Super Bowls avec les Patriots et un avec les Buccaneers de Tampa Bay l’année dernière, et tous les hauts et les bas qu’il traverse seront présentés dans Man in the Arena.

« C’est un peu ce que je disais au risque de paraître trop arrogant », a déclaré Chopra en parlant des docuseries. « C’est une classe de maître en leadership. C’est un gars qui a fait quelque chose – c’est essayer de décoder comment Michel-Ange a peint la Chapelle Sixtine ou comment Mozart a composé la 9e Symphonie. C’est un gars qui a réalisé quelque chose de vraiment épique, et par le Comment est-ce arrivé ? Quelles sont les composantes du cœur qui ont fait de lui le plus grand de tous les temps ? Et donc, vous en avez presque retiré Tom Brady. Il s’agit simplement d’étudier un sujet et de vraiment découvrir la grandeur. «