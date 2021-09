Le réalisateur de Twenty Something parle de son travail chez Pixar, faisant partie de son premier film d’animation Black-Led

Aphton Corbin, scénariste et réalisateur du nouveau court métrage d’animation Pixar Twenty Something, a fait un sacré parcours chez Pixar. Twenty Something est son premier projet en tant que réalisatrice et elle a créé l’histoire la plus pertinente. Corbin a récemment parlé de travailler chez Pixar et de faire partie de Soul, le premier film d’animation dirigé par des Noirs de Pixar.

En tant que cinéphile de longue date, j’ai toujours été intéressé par ce qui se passe dans les coulisses. À l’école de cinéma, c’était vraiment intéressant d’apprendre la hiérarchie d’un décor, tous les différents métiers disponibles, et comment on évolue dans l’industrie. J’ai eu la chance de parler avec le réalisateur de Pixar Aphton Corbin pour une interview avec CinemaBlend, et j’étais très heureux d’en savoir plus sur son parcours et son parcours pour devenir réalisateur. Voici ce qu’elle a partagé :