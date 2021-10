Le réalisateur de “Venom 2” explique la connexion époustouflante de “Spider-Man: No Way Home”

Venom: Let There Be Carnage est sorti en salles, ce qui signifie que vous pouvez enfin voir la nouvelle histoire de super-héros d’Andy Serkis et Tom Hardy qui fait partie de l’univers Sony Spider-Man (SSU). Cela signifie également que vous pouvez enfin voir le lien entre Venom 2 et Spider-Man: No Way Home. Ce n’est pas vraiment un spoil si vous n’avez pas vu la suite de Venom. Sony a clairement indiqué dans les bandes-annonces que l’histoire contiendrait des œufs de Pâques MCU. C’est le genre de connexion dont la SSU a besoin pour être rentable. Vous ne pouvez pas raconter des histoires comme Venom, Morbius et Kraven et espérer réussir sans les lier à Spider-Man de Tom Holland. Et ce Spider-Man est ancré dans le MCU.

Mais maintenant que Venom 2 est enfin sorti en salles, le réalisateur Andy Serkis peut enfin répondre aux questions sur la connexion No Way Home. Voici je vais vous dire que le Les gros spoilers de Let There Be Carnage suivent.

La grande scène post-crédits

Sony a taquiné les événements Spider-Man et Avengers dans ses précédentes bandes-annonces. Mais nous ne nous attendions pas vraiment à voir un camée Tom Holland n’importe où dans le film. Venom 2 est une histoire qui continue d’explorer la relation entre Eddie Brock et Venom, tous deux interprétés par Tom Hardy. Nous avons besoin de ce type de développement de personnage avant que Venom puisse à nouveau interagir avec Spider-Man. Pour rappel, Venom et Spider-Man se sont déjà retrouvés face à face, dans le film Spider-Man 3 de Sam Raimi.

C’est pourquoi la scène post-crédits de Venom 2 a tiré le meilleur parti de son crochet MCU Spider-Man. Et parce que Sony a organisé des projections de fans de Venom 2, nous savons depuis le début que Spider-Man et J. Jonah Jameson (JK Simmons) apparaîtront dans Venom 2.

Eddie et Venom discutent dans un hôtel pendant cette scène, ce dernier proposant de montrer à Eddie ce que les symbiotes ont vu à travers le temps et les univers. C’est là que le problème multivers se produit, les deux étant transportés dans la réalité MCU. La nouvelle passe à la télévision, avec Jameson sortant Peter Parker dans le rôle de Spider-Man.

Cela nous indique que la fin de Venom 2 et Far From Home sont alignés. Nous savons par des fuites que No Way Home reprend juste après Far From Home. Cela signifie que les premières scènes de No Way Home se produiront juste au moment où Eddie essaie de comprendre où il se trouve.

L’œuf de Pâques de Spider-Man dans ‘Venom 2’

Serkis a parlé au Hollywood Reporter de son travail sur Let There Be Carnage, et la scène post-crédits de Venom 2 est apparue.

THR a demandé au réalisateur de Venom 2 si la scène des génériques était en pleine mutation jusqu’à la toute dernière minute, étant donné qu’elle a des implications de grande envergure. Serkis a reconnu que le camée Spider-Man était le gros éléphant dans la pièce pendant la production. Spider-Man est un élément que tout le monde savait devoir avoir dans le film :

100 pour cent en mouvement, ouais. Cela n’aurait pas pu être plus en mouvement si vous aviez essayé. (Rires.) Oui, bien sûr, c’était quelque chose dont ils parlaient avant même que je n’entre dans le film. Il y a eu des moments où il [Spider-Man] allait être dans l’histoire, potentiellement, et puis il ne l’était pas. Mais non, nous avons décidé que nous voulions d’abord vraiment examiner le verset Venom. Alors qu’on était en tournage principal, il fallait avoir des discussions inévitables, mais ce n’est que très, très tard qu’on est arrivé à la notion précise du teaser qu’on voulait y mettre.

Cela prouve, encore une fois, que quels que soient les films SSU réalisés par Sony, ces spin-offs de Spider-Man doivent contenir Spidey. Et il se trouve que Holland est le principal Spider-Man en ce moment. C’est pourquoi des histoires comme Venom doivent être liées au MCU. Les choses pourraient changer, bien sûr, une fois que les autres Spider-Men arriveront dans No Way Home. Mais, à l’avenir, vous devriez vous attendre à des camées Peter Parker dans tous les films SSU de Sony. Et ils atterriront probablement dans les scènes post-crédits.