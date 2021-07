Le réalisateur de WandaVision sera en charge du nouveau film Star Trek – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Matt Shakman, le réalisateur de la première série Disney + de Marvel Studios, WandaVision, a été choisi pour réaliser le nouveau long métrage Star Trek de Paramount Pictures, qui sera à nouveau produit par JJ Abrams via sa société Bad Robot. Le film mettra en vedette le retour de la distribution dirigée par Chris Pine et Zachary Quinto en tant que capitaine Kirk et Spock.

Comme l’a rapporté Deadline, Shakman a conclu un accord pour réaliser le prochain film de la franchise, dont le scénario a été écrit par Lindsey Beer et Geneva Robertson (Tomb Raider, Captain Marvel). Bien que ce nouvel opus de la saga populaire n’ait toujours pas de titre, l’information assure que le projet débutera la production au printemps prochain.

Le film mettra en vedette le retour complet des protagonistes de la nouvelle ère cinématographique de la franchise. C’est-à-dire Chris Pratt dans le rôle du capitaine Krik, Zachary Quinto dans celui de Spock, Karl Urban dans celui de Bones, Simon Pegg dans celui de Scotty, Zoe Saldana dans celui d’Uhura et John Cho dans celui de Sulu.

En 2009, Paramount a redémarré la franchise de films Star Trek avec JJ Abrams en tant que réalisateur et producteur. Le cinéaste est également revenu pour réaliser et produire la suite, Star Trek : Into Darkness, qui est sorti en 2013. Le troisième film de la série, Star Trek : Beyond, est sorti en 2016 et Abrams est revenu à la production, bien qu’il ait quitté ses fonctions. réalisateur entre les mains de Justin Lin.

La nouvelle de la signature de Shakman intervient quelques heures seulement après que WandaVision, dans lequel le cinéaste a été non seulement réalisateur mais aussi producteur exécutif, a obtenu 23 nominations aux Emmy, devenant le titre le plus nominé seulement dépassé par The Mandalorian et The Crown. , tous deux avec 24 nominations. . Shakman accumule également en tant que réalisateur des chapitres de séries aussi populaires que Game of Thrones, Fargo, The Great, Succession ou It’s Always Sunny à Philadelphie.

Source : Cependant