Le réalisateur de Wonder Woman critique les films en streaming et déclare que HBO Max était “extrêmement préjudiciable” pour 1984

La réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, a partagé ses réflexions sur les changements en cours dans le paysage cinématographique alors que de plus en plus de films sont lancés le premier jour des services de streaming. Elle a déclaré que la décision d’amener Wonder Woman 1984 sur HBO Max était un “choix très, très, très difficile”, et que c’était le mieux que l’entreprise puisse faire dans des circonstances difficiles avec la pandémie. Mais elle a déclaré que la sortie sur HBO Max était “extrêmement préjudiciable” au film, et elle a ensuite critiqué les films qui viennent sur les services de streaming comme étant de “faux films”.

“Je regardais ce qui s’est avéré être vrai, c’est-à-dire que nous n’avons aucune idée du moment où cette pandémie va être maîtrisée comme nous l’espérions”, a-t-elle déclaré récemment à CinemaCon, comme l’a rapporté le LA Times . “C’était le meilleur choix parmi une série de très mauvais choix pour le moment. C’était une expérience déchirante et extrêmement préjudiciable au film, et je savais en quelque sorte que cela pouvait arriver.”

Jenkins a reconnu qu’elle était “heureuse de donner le film au public”, et que c’était le bon choix dans l’ensemble avec tous les facteurs pris en compte. Pour l’avenir, Jenkins a déclaré qu’elle espère que ses films pourront éviter la stratégie de sortie jour et date à l’avenir. (Warner Bros. a annoncé qu’il ne ramènerait pas de films avec date et date en 2022, optant plutôt pour des fenêtres exclusives de 45 jours avec des cinémas).

“Je ne suis pas un fan du jour et de la date et j’espère l’éviter pour toujours. La vérité est que je fais des films pour le grand écran. Je suis d’accord avec les gens qui le regardent pour la deuxième ou la troisième fois sur leur téléphone , mais je ne le fais pas pour cette expérience”, a-t-elle déclaré. “J’aime l’expérience théâtrale, et je ne comprends pas pourquoi nous parlons de le jeter pour 700 services de streaming pour lesquels il n’y a pas de place sur le marché. Cela n’a pas de sens pour les studios qui ont des industries de milliards de dollars à les jeter à la poubelle pour qu’ils puissent lancer les dés pour rivaliser avec Netflix. C’est fou pour moi. Tout ce que je dis, c’est qu’un studio devrait s’engager énormément dans l’expérience théâtrale et planter le drapeau et les cinéastes s’y rendront comme un résultat.”

CinemaCon est une convention organisée par les propriétaires de salles de cinéma, donc ses commentaires contre le streaming ne sont pas si surprenants. Dans un autre coup sur les films en streaming, Jenkins a déclaré qu’ils étaient “comme de faux films”.

“Tous les films que les services de streaming diffusent, je suis désolé, ils ressemblent à de faux films pour moi. Je n’en entends pas parler, je ne lis pas à leur sujet”, a déclaré Jenkins. “Cela ne fonctionne pas comme un modèle pour établir une grandeur légendaire.”

Jenkins a un accord avec Netflix, mais pour la télévision plutôt que pour le cinéma. “Le streaming est idéal pour des quantités massives de contenu et des émissions de télévision excessives. Je pense que ce sont deux ensembles de compétences très différents et je les vois réussir comme deux choses très différentes. C’est pourquoi je pense que c’est une erreur pour l’industrie cinématographique de jeter quelque chose donc précieux”, a-t-elle déclaré.

Jenkins est sur le point de réaliser le prochain film de Wonder Woman avec Gal Gadot, ainsi qu’un film de Cléopâtre qui devrait également présenter la star de Wonder Woman dans le rôle-titre. De plus, Jenkins est sur le point de réaliser un film Star Wars: Rogue Squadron pour Disney.