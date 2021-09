Le réalisateur de Yakuza et artiste de la Jet Set Radio est de retour chez Sega

Image : Séga

Je ne suis normalement pas du genre à m’attarder sur les changements de personnel dans les studios de jeux vidéo, mais ce n’est pas votre changement de carrière quotidien : Ryuta Ueda, qui, alors qu’il était chez Sega, a été directeur artistique sur les deux titres de Jet Set Radio, a annoncé son retour à la l’entreprise près d’une décennie après son départ.

Comme VGC l’a remarqué, Ueda a partagé la nouvelle sur une publication publique sur Facebook en mai, où il remercie ses collègues de Yahoo (où il travaillait sur des titres mobiles) avant de révéler qu’il recommence à créer des jeux chez Sega, où le dernier jeu sur lequel il a travaillé était Sonic & All-Stars Racing: Transformed, sorti en 2012.

En plus d’être directeur artistique sur Jet Set Radio et Jet Set Radio Future, l’autre grand rôle d’Ueda était celui de directeur des deux premiers jeux Yakuza, sortis sur PS2 en 2005 et 2006 respectivement. Le moment de son retour est certainement intéressant, étant donné les informations selon lesquelles le créateur de la série Yakuza, Toshihiro Nagoshi, quitterait Sega pour rejoindre la société chinoise NetEase.

Parmi les autres jeux sur lesquels Ueda a travaillé lors de son premier passage chez Sega, citons Rise of Nightmares de 2011, la série Panzer Dragoon (Panzer Dragoon II: Zwei, Panzer Dragoon Saga & Panzer Dragoon Orta) et certains jeux Sonic & SEGA All-Stars Racing.

On ne sait pas exactement sur quoi il revient travailler, donc pour l’instant je suppose que c’est lié à Yakuza jusqu’à ce que j’entende le contraire. Je dis cela non seulement à cause de son expérience et du départ présumé de Nagoshi, mais parce que d’ici 2021, il semble que Sega préfère se transformer en cendres et s’envoler dans le vent plutôt que de sortir un nouveau jeu Jet Set Radio.

(Bien qu’au moins nous obtenions bientôt quelque chose qui pourrait aussi bien être un nouveau jeu Jet Set Radio, sur lequel travaille même le compositeur original Hideki Naganuma).