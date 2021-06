Le réalisateur d’El Conjuro 3 donne des détails sur la scène post-générique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le réalisateur de The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It, Michael Chaves, a confirmé l’existence d’une scène post-générique qui avait pour but de présenter un nouvel opus de la saga The Conjuring, probablement un nouveau spin-off, comme cela s’est produit dans d’autres longs métrages de la franchise. Mais finalement, cette séquence supplémentaire a été supprimée de la séquence finale.

Le cinéaste, qui était également en charge du film dans la même saga, La Llorona, a commenté lors d’une interview avec NME que la scène en question avait été retirée du film pour donner au film un sentiment plus fermé. Chaves, a évité de donner beaucoup de détails sur le contenu de cette séquence, bien qu’il ait laissé entendre ce que cela pourrait être.

“Je vais garder le mystère sur ce que c’était, car ça finira peut-être par sortir mais d’une manière différente”, a déclaré le réalisateur, qui se dit “très fier de la fin”, car apparemment ce sera une fin assez fermée à l’histoire. “Inutile de dire que la porte est toujours ouverte pour de nombreux autres cas et aventures de Warren, mais il y a quelque chose à ce sujet qui donne l’impression que la trilogie se termine”, a déclaré Chaves.

Bien que l’univers de The Conjuring ait actuellement deux spin-offs en production, La monja 2 et The Crooked Man, il est possible que le film auquel Chaves a fait référence ne fasse pas partie de ceux déjà annoncés, mais soit un nouvel opus mettant en vedette un autre mal. entité.

Depuis la première de son premier opus, réalisé par James Wan en 2013, The Conjuring est devenu l’une des franchises d’horreur les plus établies aujourd’hui. En plus de la saga principale constituée de la trilogie Warren, cet univers présente la trilogie des poupées Annabelle et les films La Nonne et La Llorona. Au total, la saga a rapporté plus de 1,8 million de dollars au box-office du monde entier.

The Conjuring 3 : Le diable m’a fait le faire, a Michael Chaves en tête, accompagné de Patrick Wilson et Vera Farmiga qui reviennent incarner le couple phare de la saga pour enquêter sur un nouveau crime lié à une possession démoniaque. Le film sort en salles ce vendredi 4 juin

Source : Cependant