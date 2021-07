Le réalisateur d’Indiana Jones 5, James Mangold, explique pourquoi il a défendu le film contre les critiques en ligne

James Mangold a souligné à l’époque que certaines informations, comme le fait que le script d’Indiana Jones 5 a été écrit par Jonathan Kasdan, étaient tout simplement fausses. Kasdan avait tiré sur le script, comme beaucoup d’autres avant et après lui, mais le script final a été écrit à partir de zéro par James Mangold avec Jez et John-Henry Butterworth. Alors que d’autres “points”, comme suggérer que l’âge de Harrison Ford était en quelque sorte une raison pour laquelle le film serait mauvais, étaient purement âgistes. En plus de tout cela, personne n’a réellement vu le film en cours de réalisation, le tournage n’est même pas encore terminé, donc personne ne sait si ce sera bon ou non.