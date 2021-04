Lorsque Malcolm D. Lee a sorti son premier film, The Best Man, en 1999, c’était le premier du genre. Nous voyions des Noirs jouer le meilleur ami, le personnage de soutien et le supplément, mais The Best Man nous a donné des personnages noirs multidimensionnels comme chefs de file dans une comédie romantique. Depuis lors, la représentation au cinéma et à la télévision a parcouru un long chemin, mais il existe encore des obstacles auxquels les cinéastes noirs sont confrontés.