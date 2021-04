Le réalisateur du meilleur homme réfléchit au succès du film et à ses retrouvailles avec les acteurs

Personnellement, je pense que The Best Man est un choix parfait pour lancer Hollywood Homecoming car il illustre tout ce que la nouvelle série cherche à élever. Étant l’une des premières comédies romantiques à se concentrer sur les couples noirs, The Best Man a également offert un regard plus approfondi sur la vie des personnages noirs que de nombreux films à l’époque n’étaient pas. Comme Malcolm D. Lee l’a mentionné, il ne s’agissait pas de personnages ou de jetons de soutien, mais de pistes avec des histoires, des rêves, des décisions difficiles et une profondeur émotionnelle.