Le réalisateur Falcon and the Winter Soldier serait intéressé à diriger Captain America 4 ⋆ .

Après la finale de Marvel Le faucon et le soldat de l’hiver, le studio a annoncé qu’un quatrième Capitaine Amérique Le film est en cours de développement par le showrunner Malcolm Spellman.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun directeur lié au projet, Le faucon et le soldat de l’hiver Helmer Kari Skogland a déclaré qu’elle serait prête à revenir pour le prochain film de Marvel Studios.

«Je pense que si Marvel m’appelait pour faire quelque chose, s’ils m’appelaient pour filmer l’annuaire, je le ferais», a déclaré Skogland au podcast ReelBlend de CinemaBlend. «Les personnages de Marvel sont tous très, très riches. Je suis devenu ami avec Anthony et Sebastian et j’ai vraiment aimé travailler avec eux. Et Emily et Daniel Bruhl. Je veux dire, je travaille avec eux depuis quelques années, alors bien sûr, j’ai une place spéciale dans mon cœur. Mais comme je l’ai dit, si Kevin [Feige] décroché le téléphone, je répondrais.

Alors que les détails du tracé pour Captain America 4 sont gardés secrets, nous savons que Spellman coécrira le film aux côtés de Dalan Musson. Sam Wilson d’Anthony Mackie dirigera le nouveau film, cependant, rien n’a confirmé si Bucky Barnes / The Winter Soldier de Sebastian Stan ou Sharon Carter d’Emily VanCamp seront présentés.

