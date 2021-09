Le réalisateur Farah Khan contracte le Covid-19 malgré la double vaccination

Farah s’était occupée des tournages de l’émission de téléréalité Zee Comedy Show, qu’elle jugeait. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

La chorégraphe et réalisatrice Farah Khan a annoncé qu’elle avait été testée positive au Covid-19. Farah a partagé la nouvelle de son diagnostic sur ses réseaux sociaux et a exhorté tous ceux qui étaient entrés en contact avec elle de se faire tester.

Dans une histoire Instagram, Farah a écrit qu’elle avait été testée positive malgré le fait qu’elle était entièrement vaccinée et qu’elle travaillait également avec des personnes pour la plupart entièrement vaccinées.

Elle a ajouté qu’elle avait déjà informé toutes les personnes avec lesquelles elle était entrée en contact pour se faire tester pour Covid-19.

Farah s’était occupée des tournages de l’émission de téléréalité Zee Comedy Show, qu’elle jugeait. La chanteuse Mika Singh devrait remplacer Farah dans la série jusqu’à son rétablissement. Elle avait également récemment fait une apparition dans Super Dancer 4 et siégeait au jury avec Shilpa Shetty, Anurag Basu et Geeta Kapoor. Elle a également tourné un épisode spécial vendredi de Kaun Banega Crorepati 13 avec la mégastar Amitabh Bachchan.

Au plus fort de la deuxième vague de Covid-19 en mars-mai, plusieurs grands noms de Bollywood avaient testé le virus. Aamir Khan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Katrina Kaif, Vicky Kaushal, Tara Sutaria et Fatima Sana Shaikh ont dû s’isoler après leur diagnostic.

Les infections révolutionnaires (infections chez les vaccinés entièrement, comme Farah) sont devenues courantes dans plusieurs pays, des recherches suggérant que de tels cas sont inévitables. Cependant, alors que les données préliminaires suggèrent que les infections percées ne nécessitent pas d’hospitalisation et sont moins graves, il n’existe aucune donnée sur la durée pendant laquelle les symptômes peuvent persister.

Plusieurs études récentes ont mis en évidence la baisse d’efficacité des vaccins. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont récemment publié les données de trois études selon lesquelles si les vaccins réduisaient la gravité de l’infection et les risques de décès, la protection diminuait progressivement. Des pays comme Israël et les États-Unis ont approuvé un rappel pour les personnes entièrement vaccinées afin d’arrêter la baisse de l’efficacité du vaccin.

