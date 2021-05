Sur la base de ses commentaires, il semblerait que Justin Lin a forgé une relation profonde avec l’acteur principal Vin Diesel et, lorsque vous en avez vécu autant qu’eux, vous pouvez comprendre pourquoi. Beaucoup de travail est nécessaire pour faire de la franchise Fast & Furious ce qu’elle est, et le cinéaste et l’acteur sont dans les tranchées ensemble depuis des années maintenant. Avec cela, une parenté devait se former entre Lin et Diesel, et cela a été agréable à voir.