Le réalisateur Jaime Osorio Márquez est décédé

Le cinéma colombien est aujourd’hui en deuil.

Jaime Osorio Márquez est né à Cali, le 30 octobre 1975. Plus tard, entre 1995 et 1999, il a étudié Deug, la Licence et La Maitrisse en Arts du Spectacle Mention Études Cinématographiques dans la Université de Rennes II, en France. En 2000, il retourne en Colombie et occupe le poste de directeur commercial pour des sociétés telles que Teleset, República Films et Rhayuela Films.

En 2011, il sort son premier long métrage en tant que réalisateur et scénariste, La lande, qui a été produit par Rhayuela Cine en coproduction avec Alta Films (Espagne) et Sudestada (Argentine), un film qui a fait partie de la programmation de Signal de Colombie depuis un certain temps. De plus, il a eu la participation de Bande de voyous En tant qu’agent de ventes internationales, une société qui achètera plus tard les droits de cette œuvre lors de la première semaine de tournage et qui fut un succès pour le Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Turquie, Thaïlande et Taïwan.

Dans sa filmographie de réalisateur, des films tels que Mostro (2017), Siete Cabezas (2017) et El Páramo (2012). En tant que scénariste, en plus de participer à ces œuvres, il a également écrit la série Mille défenses (2021).

Les détails de sa mort ne sont pas encore connus, mais l’Académie colombienne des arts cinématographiques a déjà confirmé le malheureux fait.

Paix dans sa tombe.