Le réalisateur Joel Souza brise le silence sur la mort d’Halyna Hutchins

réalisateur Joël Souza a publié une déclaration alors qu’il se remet de blessures subies lors d’une fusillade accidentelle sur le plateau, qui a entraîné la mort de son collègue, directeur de la photographie Hutchins Halyna.

Le directeur de la photographie de 42 ans est décédé après avoir été abattu par un pistolet accessoire que l’acteur et coproducteur Alec Baldwin a tiré sur le tournage du film de Souza Rust dans un ranch du Nouveau-Mexique le jeudi 21 octobre. Souza, 48 ans, a été soigné dans un hôpital pour ses blessures avant d’être libéré. La police enquête sur l’incident.

« Je suis bouleversé par la perte de mon amie et collègue, Halyna », a déclaré le réalisateur dans une déclaration à NBC News le samedi 22 octobre, dans ce qui a marqué ses premiers commentaires publics sur la fusillade. « Elle était gentille, dynamique, incroyablement talentueuse, s’est battue pour chaque centimètre et m’a toujours poussée à être meilleure. Mes pensées vont à sa famille en ces moments les plus difficiles. »

Il a poursuivi: « Je suis humilié et reconnaissant de l’effusion d’affection que nous avons reçue de notre communauté cinématographique, des habitants de Santa Fe et des centaines d’étrangers qui ont tendu la main … Cela m’aidera sûrement à me rétablir. »