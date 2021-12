Le réalisateur Kabir Khan révèle pourquoi les Diables de Kapil n’avaient pas encore regardé 83

Khan a ajouté qu’il était reconnaissant que le film sorte enfin et que le monde puisse ressentir la même joie qu’il a éprouvée en le filmant.

Le 83 de Kabir Khan attend sa sortie en salles. La sortie en salles du film, qui célèbre la première victoire de l’Inde en Coupe du monde de cricket en 1983, a été retardée en raison de la pandémie et des blocages qui ont suivi. L’attente a entamé la nervosité du réalisateur, laissant une impatience de voir le film sortir en salles.

Il a également mentionné que l’équipe indienne de cette Coupe du monde de cricket devait encore voir le film.

Il a dit à IE Online que c’était une chose incroyable que les membres de l’équipe n’aient pas encore regardé le film. Kapil Dev a déclaré à l’équipe de tournage qu’ils s’asseyaient tous ensemble pour regarder 83 quand il passerait sur grand écran et a refusé toute projection.

Khan a déclaré que cela montrait à quel point les membres de l’équipe étaient sûrs de leur célébrité. Il a ajouté qu’il était également flatté par leur confiance en lui pour partager leur histoire, lui donnant la liberté de l’interpréter. L’équipe lui a permis de tisser sa propre histoire sans empiéter sur son espace.

Le réalisateur a déclaré lors de son interaction avec IE Online que cela avait été un travail d’amour nourri pendant des années. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas attendre que tout le monde regarde cela prendre vie. Le cinéaste a déclaré que 83, qui met en vedette Ranveer Singh dans le rôle de Kapil Dev, était un projet gigantesque avec d’énormes défis.

Khan a dit que c’était une histoire vraie et que tout le monde avait sa place dans le plaisir. Il devait s’assurer de bien saisir les détails, recréer un événement ancré dans la mémoire collective des Indiens. La tâche la plus difficile, a déclaré Khan, était de recréer les émotions du pays.

Le réalisateur de Tiger Zinda Hai a également évoqué les moments de frustration pendant le confinement, qui ont retardé le projet de plusieurs mois. Cependant, Khan a ajouté qu’il était reconnaissant que le film sorte enfin et que le monde puisse ressentir la même joie qu’il a éprouvée en le filmant.

Khan a également révélé que le trophée remis à Kapil Dev au point culminant était le vrai trophée du musée de Lord’s. dit-il alors qu’ils étaient sur le point de rouler, deux femmes sont entrées avec un chariot avec quelque chose recouvert de tissu de velours. Lorsqu’ils l’ont dévoilé, ils ont vu l’original de la Coupe du monde de 1983. Ainsi, le trophée que Ranveer soulève dans 83 le film est le même que celui que Kapil et ses Devils ont remporté, a déclaré Khan.

