Le réalisateur Kimmy Gatewood parle de la comédie Netflix ⋆ 10z viral

Basé sur une histoire pour la plupart vraie écrite par la star et comédienne Iliza Shlesinger, Bon sur le papier est un drame romantique réalisé par Kimmy Gatewood dans son premier long métrage. Le casting est complété par Ryan Hansen, Margaret Cho et Rebecca Rittenhouse. Netflix sortira le film le mercredi 23 juin.

“Andrea Singer a toujours fait passer sa carrière de stand-up en premier, et bien que les rencontres soient faciles, l’amour n’était pas une priorité… c’est jusqu’à ce qu’elle rencontre Dennis, un nerd excentrique au charme désarmant qui la pousse à baisser sa garde”, lit-on dans le résumé officiel. “Sa meilleure amie Margot n’est pas convaincue qu’il est tout ce qu’il semble et elle exhorte Andrea à se lancer dans une chasse à l’oie sauvage pour découvrir qui est vraiment Dennis.”

La rédactrice en chef de ComingSoon a parlé avec la réalisatrice Kimmy Gatewood de ce qui l’a attirée vers le projet, de travailler avec des comédiens, et plus encore. Regardez l’interview vidéo complète ou lisez la transcription complète ci-dessous.

Tyler Treese : C’était vos débuts de réalisateur. Je suis donc toujours intéressé d’entendre que tout se passe mieux que prévu. Y a-t-il eu des difficultés inattendues ? Comment s’est passé le tournage ?

Kimmy Gatewood: Je dirige depuis très longtemps divers projets. Euh, et, euh, c’était juste la, euh, la prochaine étape. J’ai réalisé une série interactive il y a quelques années, et c’était probablement l’une des choses les plus difficiles. Vous deviez diriger non seulement le scénario narratif réel, mais toutes les possibilités. Donc honnêtement, diriger un scénario ressemblait à une promenade dans le parc.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet en particulier ?

Eh bien, j’aime beaucoup Iliza. J’aime que ce soit basé sur une histoire vraie. Au début de la réalisation, je travaillais avec des humoristes et des conteurs sur leurs histoires et je les développais en direct sur scène pour leurs spectacles individuels. Cela semble donc être la prochaine étape logique en termes de simplement pouvoir le faire sur une plus grande plate-forme et j’aime travailler avec des écrivains-interprètes. Je suis écrivain-interprète. Je pense que vous devez vraiment vous donner beaucoup et cela demande beaucoup de travail acharné et de dévouement. Pour pouvoir raconter cette histoire à beaucoup de gens, il faut penser à beaucoup de choses. Donc, être cette personne qui pourrait aider à découvrir la vérité, mais aussi quand la plier et quand la garder exactement vraie fait partie du défi amusant de cela.

Vous devez travailler avec de grands comédiens. De toute évidence, Iliza est géniale dans le rôle principal. Margaret Cho est fantastique comme acolyte. Est-ce génial que, surtout avec Iliza comme scénariste, ces gens connaissent leur rôle, ce sont des professionnels ? À quel point est-ce un atout lorsque vous filmez ?

Lorsque vous travaillez avec des acteurs et des comédiens géniaux, comme je l’ai fait, cela rend la mise en scène une joie absolue. Vous pouvez vous concentrer sur le fait de leur fournir un espace pour les laisser être hilarants et amusants et vous soucier de mon travail, qui consiste à vous assurer que la plus grande histoire est racontée. Donc, c’est vraiment amusant parce qu’une partie du plaisir d’être sur le plateau, en particulier avec les comédiens et dans une comédie, est de trouver les parties qui sont inattendues et ce que les personnages feraient en fonction du plateau dans lequel vous vous trouvez. Fondamentalement, le costume vous portez. Ce sont donc déjà des acteurs géniaux, alors nous pouvons commencer à nous amuser au-delà de ce qui est sur la page. Nous avons donc passé un bon moment.

Ceci est basé sur une histoire vraie et traite de nombreux problèmes réels de société qui sont intéressants. La fausseté des personas qui sont mis et des personnes confrontées à l’insécurité et comment il existe différentes manières de s’y prendre. Pouvez-vous parler un peu de ces thèmes et du fait que vous n’aviez pas de méchant caricatural ou quoi que ce soit? C’est quelqu’un qui fait de mauvais choix et qui fait face à un problème que tout le monde a.

Oui. L’un des thèmes qui m’intéressait vraiment est celui de la perception, alors vous vous êtes définitivement accroché à cela. C’est ainsi que nous nous percevons, comment nous nous percevons les uns les autres, en particulier dans le personnage d’Andrea et sa compétitivité avec Serrena jouée magnifiquement par Rebecca Rittenhouse. Un méchant comme Dennis ne pouvait pas simplement être, vous ne pouviez pas simplement l’écarter. Il y a une raison pour laquelle elle est tombée amoureuse d’eux, et il y a une raison pour laquelle il s’en est autant tiré. J’étais donc intéressé à explorer cela à coup sûr. Et explorer comment Andrea pourrait se rendre à cet endroit. Je pense que c’est en grande partie la façon dont nous nous présentons à l’extérieur, la façon dont nous nous voyons. Surtout avec Instagram, Twitter, Facebook et TikTok, comment nous voyons percevoir la vie des autres. Mais ensuite, nous allions derrière le rideau et verrions comment ils vivent réellement. Comme toutes les mamans d’Instagram, certainement avec leur joyeux jet de feuilles sur leur enfant, mais il y a certainement eu un moment où elle s’est dit : “Tais-toi, Hank. et prends juste la photo !