Le réalisateur malin James Wan révèle comment il a réussi cette torsion du troisième acte de Bonkers

AVERTISSEMENT DE SPOILER: L’article suivant contient des spoilers massifs pour Malignant. Si vous n’avez pas encore vu le film, procédez à vos risques et périls !

James Wan emmène le public dans une folle aventure avec Malignant, alors que l’énergie du thriller mystérieux continue de s’intensifier jusqu’à ce que le film délivre un choc impressionnant avec la réponse à la question « Qui est Gabriel ? » Non seulement le concept de base est à la fois dérangeant et brillant, mais il est exécuté avec un style et une physique incroyables. Bien sûr, réussir quelque chose comme avoir un méchant d’horreur vivant à l’arrière du crâne d’un protagoniste n’est pas une tâche facile, mais Wan travaillait avec d’excellents collaborateurs sur le film, à la fois dans la distribution et l’équipe, et ils ont tous travaillé en étroite collaboration pour donner vie à la vision.