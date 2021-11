Chris Columbus, le réalisateur de Harry Potter à l’école des sorciers (le premier film de la franchise), dit qu’il aimerait diriger une adaptation cinématographique de la pièce Harry Potter et l’enfant maudit. Bien que –– il a quelques stipulations. Il aimerait faire le film avec les acteurs originaux (Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson) dans les rôles. « J’adorerais diriger The Cursed Child. C’est une super pièce et les enfants ont en fait le bon âge pour jouer ces rôles. C’est un petit fantasme pour moi », a déclaré Columbus dans une interview avec Variety.

Radcliffe a maintenant 32 ans, Grint 33 et Watson a 31 ans, donc l’idée peut avoir un timing parfait. Les trois stars étaient auparavant maquillées pour Deathly Hallows, Part 2, mais l’apparence ne s’est pas bien passée parmi les fans, dont la plupart pensaient que le travail aurait pu faire plus pour ajouter quelques années.

Écrit par Jack Thorne avec l’histoire fournie par JK Rowling et John Tiffany, la pièce a suivi un adulte Harry Potter 19 ans après les événements des Reliques de la Mort, en tant que chef de l’application de la loi magique au ministère de la Magie. Harry Potter et l’enfant maudit a remporté six Tony Awards lors de l’émission 2018.

Colombus a également partagé plusieurs souvenirs sentimentaux de son temps à travailler sur le film – y compris qu’il craignait d’être licencié de la production au cours des deux premiers jours. « Je m’attendais à ce que je sois probablement licencié dans les deux premières semaines. J’étais très, je ne veux pas dire anxieux, mais conscient du fait que si je gâche ça, je ne travaillerai probablement plus jamais. Et J’aurais des millions de fans que ma porte vient d’exaspérer. Je savais que je m’attaquais à quelque chose d’assez gigantesque, et je n’ai jamais été impliqué dans un projet qui a fait l’objet d’un examen aussi minutieux », a-t-il déclaré au média. « Malgré le fait que Warner Brothers m’ait engagé, je devais encore rencontrer Jo Rowling. Elle avait le dernier mot. Je me suis envolé pour l’Écosse pour la rencontrer et nous avons parlé pendant environ deux heures et demie, peut-être trois heures, pour expliquer ma vision de le film. Elle n’a pas dit grand-chose. Puis, quand j’ai fini, elle a dit : « Je vois le film exactement de la même manière. » Je me suis dit : « Oh, mon Dieu, je l’ai. » Ce fut un moment de pure exaltation, suivi rapidement d’une panique totale. Je savais que je devais livrer un film qui plairait non seulement aux fans, mais aussi à moi-même parce que j’étais fan. Cela m’a un peu aidé à filmer. Je me suis dit , ‘Je dois faire ce film pour moi-même.’ Je n’avais pas pensé aux milliards d’yeux qui seraient sur ce film à sa sortie. »