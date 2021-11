Le réalisateur partage l’histoire de la naissance et du développement du documentaire Amazon Prime du Bayern Munich

La série documentaire Bayern Munich réalisée en collaboration avec Amazon Prime a été mise à la disposition des téléspectateurs en Allemagne, en Suisse et en Autriche mardi. La série intitulée « FC Bayern – Derrière la légende » devrait faire sa sortie mondiale le 8 décembre. Dans un entretien approfondi accordé à Sport1, le réalisateur de la série Simon Verhoeven a partagé ses expériences de travail avec le club.

Verhoeven, un fervent fan du sport et du club, a parlé de jeter les bases du documentaire il y a près de cinq ans et d’être retenu en raison du manque d’intérêt de la direction.

Il a commenté : « L’idée originale est venue de mon producteur Quirin Berg, qui m’a approché il y a cinq ans. A cette époque, il avait déjà eu des entretiens avec Amazon. J’ai aimé l’idée, j’ai écrit un concept, mais le FC Bayern nous a d’abord refusé. En 2020 – au cours de Corona – cela a changé et tout à coup, nous avons eu une acceptation sur la table. »

Il a fallu beaucoup de temps pour transformer ce qui n’était qu’un modèle de concept en ce qui est maintenant diffusé sur Prime. Verhoeven estime que l’arrivée sans précédent de la pandémie a joué un rôle majeur pour obtenir l’approbation requise de la direction. Il a dit : « Je pense [the change of heart] était en fait lié à la pandémie. Le FC Bayern s’est demandé : comment rester proche des supporters en période de stades vides ? La question semblait alors être répondue par le documentaire. Mais avant que la décision finale ne soit prise, j’ai eu une réunion avec Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge et Jörg Wacker. Ils ont dit : « Une caméra dans le vestiaire ? Nous n’avons jamais rien fait de tel auparavant !’ Jusqu’à ce que Kahn intervienne : « Exactement… et c’est exactement pourquoi c’est intéressant. » Je pense que Kahn a été l’un des facteurs décisifs de l’ouverture. Il nous a parrainé ainsi que le documentaire.

La série propose des images exclusives des événements qui se sont déroulés dans les coulisses du club tout au long de la saison 2020/21. Malheureusement, vous devrez attendre un peu plus d’un mois si vous êtes actuellement géo-bloqué pour accéder au contenu sur Prime.