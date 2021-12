Le réalisateur Paul Feig critique Sony pour avoir exclu le film Ghostbusters 2016 du coffret de franchise

Le réalisateur Paul Feig (Demoiselles d’honneur) s’est rendu sur Twitter pour repousser le prochain coffret de franchise de huit disques de Sony, la collection ultime de Ghostbusters, qui exclut sensiblement son reboot de 2016 Ghostbusters, qui divise.

Le film de Feig mettait en vedette Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones et Chris Hemsworth. Sur les réseaux sociaux, Feig a déclaré que le studio avait dû faire une « erreur » et que le film méritait d’être inclus car il « a remporté le Kids Choice Award du meilleur long métrage l’année de sa sortie ». Vous pouvez lire sa réponse complète ci-dessous.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les représentants de Sony n’ont pas répondu. Les fans ont spéculé que parce que le film se déroule dans un univers différent et n’est donc pas « canon », cela pourrait être un facteur contribuant à son exclusion. The Ghostbusters Ultimate Collection contient le film original de 1984 Ghostbusters, sa suite de 1989 Ghostbusters II et le nouveau Ghostbusters: Afterlife, qui est sorti en salles en novembre.

Le coffret devrait sortir sur Blu-ray, DVD et 4K le 1er février et est actuellement disponible en pré-commande. Cette date de sortie est censée coïncider également avec la sortie prévue le 1er février de Ghostbusters: Afterlife. Une suite d’Afterlife est déjà en préparation.