Le réalisateur Ridley Scott blâme les Millennials pour The Last Duel Flop

réalisateur nominé aux Oscars Ridley Scott pense savoir pourquoi son dernier projet, The Last Duel, n’a pas pu rivaliser avec ses concurrents au box-office.

Le réalisateur acclamé a abordé les chiffres de recettes moins qu’idéales du film lors du dernier épisode de marc maronpodcast WTF de. Bien qu’il ait reçu des critiques élogieuses de la part des critiques, The Last Duel – un film sorti à la mi-octobre avec Matt Damon, Ben affleck et Jodie Comer—Seulement engrangé 28 millions de dollars contre un budget de production de 100 millions de dollars.

« Disney a fait un travail de promotion fantastique », a déclaré Scott à propos des studios de production du film, ajoutant que « les patrons ont adoré le film… Je craignais que ce ne soit pas pour eux ».

Selon Ridley, il pourrait y avoir une génération particulière qui pourrait être à blâmer pour l’absence de ventes. « Je pense à quoi cela se résume », a-t-il déclaré. « Ce que nous avons aujourd’hui [are] le public qui a été élevé sur ces téléphones portables f – king. Le millénaire [sic] ne veux jamais apprendre quoi que ce soit à moins qu’on ne te le dise sur un téléphone portable. »