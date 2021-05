Le réalisateur Steven Soderbergh tournera des scènes à Seattle pour le thriller HBO Max sur un technicien

Le réalisateur Steven Soderbergh lors d’un événement à Seattle en 2017 (FilmMagic Photo pour HBO)

Le réalisateur oscarisé Steven Soderbergh revient à Seattle pour tourner les scènes d’un thriller intitulé «KIMI», avec Zoe Kravitz.

Selon le Seattle Times, des équipes pourraient être en ville cette semaine pour filmer des scènes extérieures. Le Times avait précédemment rendu compte d’un appel à des figurants pour travailler sur le film.

Kravitz joue le rôle d’un «technicien agoraphobe» qui «découvre des preuves enregistrées d’un crime violent et essaie de le signaler», indique la description IMDb de «KIMI». «En trouvant de la résistance et de la bureaucratie, elle devra faire ce qu’elle craint le plus.

Lorsque le Seattle Met a rendu compte du projet en mars, les détails d’un sous-complot comprenaient des «rues de Seattle remplies de manifestations». Et comme le film est tourné pendant la pandémie, des masques sur les figurants sont attendus.

Ce tweet montrait une notification pour un tournage prévu lundi à Westlake Park, dans le centre-ville de Seattle, impliquant plus de 1 500 personnes organisant un «événement de protestation».

FWIW, ils tournent aujourd’hui une grande scène de protestation à Westlake Park. Par mon immeuble: pic.twitter.com/U0IfnfjSrg – Jon Gales (@jonknee) 10 mai 2021

Des scènes intérieures du film ont été tournées à Los Angeles plus tôt ce printemps, a rapporté le Times.

Deadline a rapporté que “KIMI” sera présenté en première sur HBO Max. C’est la troisième collaboration de Soderbergh avec la plateforme de streaming.

Le réalisateur, connu pour des films tels que «Sex, Lies and Videotape», «Traffic» et «Ocean’s Eleven», s’est rendu à Seattle et dans les bureaux d’ingénierie de HBO pour promouvoir un projet précédent en 2017.

«Ce n’est ni un film, ni une émission de télévision. C’est un peu son truc », avait-il déclaré à l’époque à propos de l’application« Mosaic »qu’il avait créée pour HBO.

Soderbergh a récemment été producteur de la cérémonie des Oscars 2021.