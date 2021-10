Le Realme 4K Smart Google TV Stick vise à détrôner le Chromecast avec Google TV | La technologie

Google a lancé son Chromecast avec Google TV il y a quelques mois et maintenant c’est au tour de Realme, bien que cette fois le format ressemble plus à l’équipement d’Amazon.

Ceux de realme ont également rejoint le train en marche des appareils pour le divertissement à domicile et le font avec un « pic » pour la télévision qui pourra rivaliser avec la proposition de Google dans pratiquement tout.

Le nouveau Realme 4K Smart Google TV Stick est livré avec une télécommande pour contrôler l’appareil sans utiliser de téléphone mobile. Cette télécommande intègre également différents boutons qui servent d’accès direct aux applications les plus utilisées.

Ce que l’on peut voir sur la télécommande, c’est qu’elle a un bouton dédié à Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et YouTube Music. Bien sûr, également avec un bouton pour appeler l’assistant intelligent de Google chaque fois que nécessaire.

Non seulement il intègre tous ces boutons, mais il dispose également des commandes classiques d’augmentation et de diminution du volume, de l’équipement typique qui donne accès aux paramètres, d’un bouton d’alimentation et d’un autre conçu pour couper le son de ce qui est en cours de lecture.

Au niveau des performances, ce que propose le realme 4K Smart Google Stick, c’est la possibilité de reproduire le contenu 4K à 60 ips et la compatibilité avec le contenu HDR10+ pour améliorer l’expérience lors de la visualisation d’éléments à plage dynamique élevée.

Le système d’exploitation qui intègre le realme 4K Smart Google Stick est Google TV et, par conséquent, c’est un rival pour le Chromecast avec Google TV. En ayant le même système d’exploitation et les fonctionnalités les plus similaires, la clé sera dans le prix.

Ce qui a été vu, c’est que le realme 4K Smart Google Stick aura un prix à changer, il a été lancé en Inde, de 45 euros. Le plus sûr est que lors de l’application des tarifs, ce sera plus cher, mais il est probable qu’il sera inférieur aux 69,99 euros de celui de Google.