Le realme 8 est l’un des meilleurs mobiles 5G bon marché que vous pouvez acheter et est en vente pour 189 euros | La technologie

Si vous souhaitez commencer à profiter des avantages de la connectivité 5G, vous pouvez désormais le faire à un prix imbattable. Le realme 8 est l’un des meilleurs téléphones bon marché avec 5G sur le marché et est en vente sur Amazon Espagne pour seulement 189 euros.

La couverture 5G se répand dans tout notre pays et il existe de plus en plus de zones où il est possible de profiter de tous les avantages offerts par le dernier standard de connectivité mobile. Si votre opérateur a déjà une couverture dans votre ville, il vous faut maintenant un smartphone 5G pour pouvoir profiter de tous ses avantages.

Heureusement, vous n’avez plus besoin de dépenser beaucoup d’argent car vous avez le choix entre un grand nombre de téléphones 5G bon marché. realme 8 5G est l’un d’entre eux et est maintenant en vente avec un prix encore plus bas : seulement 189 euros.

Même s’il n’y a pas de stock pour le moment, vous pouvez en profiter pour acheter le realme 8 5G le moins cher et le recevoir au moment où le vendeur remplace les unités.

Le smartphone 5G le moins cher de realme avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz, un processeur octa core et jusqu’à 128 Go de stockage.

Concrètement, la version qui est abaissée est la plus avancée, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Cette configuration coûte généralement 229 euros et est rarement descendue en dessous de 200 euros, c’est donc une bonne occasion d’économiser sur votre achat.

Pour ce prix bas, il vaut la peine d’acheter ce terminal si vous recherchez un mobile 5G pas cher. Dans notre analyse du realme 8 5G, nous avons pu voir qu’il possède de nombreuses qualités qui le rendent l’un des meilleurs téléphones mobiles avec 5G plus accessible de ce 2021.

Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, nous trouvons un design futuriste frappant très attrayant qui attire tous les regards.

Le sien Écran Super AMOLED de 6,4 pouces Il convient également de noter qu’il a une résolution FullHD + qui offre une grande qualité et a fière allure sur toutes sortes de tâches.

L’autonomie et la charge sont un autre des détails que nous avons appréciés positivement. Vient avec Charge rapide de 30 W et une batterie de 5 000 mAh très performante.

