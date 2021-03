Le Realme 8, un nouveau téléphone avec appareil photo économique, arrive bientôt

Realm a confirmé que deux téléphones abordables attendus, le Realme 8 et le Realme 8 Pro, seront lancés le 24 mars. La société avait déjà taquiné les appareils, et nous nous attendons à ce qu’ils soient des téléphones avec appareil photo, mais nous le découvrirons bientôt. tout sur eux.

Dans les documents de presse faisant la promotion du prochain lancement du téléphone, Realme met en évidence la caméra 108MP à venir sur le Realme 8 Pro (qui avait déjà été confirmée), ainsi que les noms des téléphones, dissipant toute ambiguïté persistante.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation, la variante Pro est la seule susceptible de présenter la caméra principale 108MP, qui a été présentée récemment par Realme. L’appareil photo utilisera un capteur d’image Samsung ISOCELL HM2 de 1 / 1,52 pouce.

Nous ne savons toujours pas beaucoup de choses sur les téléphones à venir, mais si vous êtes un fan de smartphones abordables, comme le sont principalement les téléphones de Realme, ou d’impressionnants téléphones avec appareil photo, vous voudrez faire attention à ce lancement.

(Crédit d’image: Srivatsa Ramesh)

Spécifications Realme 8 et 8 Pro

Le Realme 8 Pro est le premier téléphone de la marque à disposer d’un appareil photo de 108 MP, qui sera associé à trois autres appareils photo qui, sur la base des précédents combinés Realme, seront à notre avis ultra-larges, macro et profonds, bien que cela n’ait pas ‘pas été confirmé.

Selon les rumeurs, le Realme 8 Pro aura un écran Super AMOLED et sera le premier téléphone économique de la série numérotée Realme à arborer un scanner d’empreintes digitales intégré. L’appareil est susceptible d’être alimenté par le chipset Snapdragon 730G, alors qu’il y a aussi des rumeurs d’une variante 5G. Un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et une charge rapide de 65 W sont également attendus.

Le Realme 8 devrait comporter un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, basé sur des images divulguées, et serait alimenté par un chipset Helio G95, le même processeur que celui du Realme 7. Ce téléphone aura un capteur principal de 64 MP , plus trois autres caméras arrière.

Il sera doté d’une batterie de 5000 mAh et d’une charge rapide de 30 W, identique à celle du Realme 7. Le téléphone devrait fonctionner sur Realme UI 2.0 basé sur Android 11 prêt à l’emploi et est susceptible de contenir jusqu’à 8 Go de RAM. et 128 Go de stockage interne.

Nous connaîtrons ces différentes spécifications à coup sûr lorsque les Realme 8 et 8 Pro seront lancés – et quand ils le feront, nous vous apporterons tout ce que vous devez savoir sur les combinés.