Le Realme GT 5G lance le tueur phare, une catégorie que OnePlus a abandonnée il y a des années

Le Realme GT est un téléphone axé sur les performances dès le départ. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Bien que le jury ne connaisse toujours pas ses origines exactes, il ne fait aucun doute que le surnom de “tueur phare” a pris de l’ampleur en 2014 avec OnePlus entrant sur le marché avec son premier produit, le OnePlus One. L’idée était d’offrir une expérience similaire à celle d’un Samsung Galaxy haut de gamme ou d’un iPhone premium à une fraction du coût. Certaines choses étaient une donnée. Comme disons, par exemple, vous vous attendez toujours à ce qu’un téléphone OnePlus intègre le dernier et le meilleur processeur mobile de Qualcomm, disponible à ce moment-là. Vous vous attendriez à ce qu’il ait un logiciel propre. Ces téléphones n’étaient pas en reste dans d’autres domaines non plus. À part quelques omissions comme un indice IP ou une recharge sans fil, OnePlus vous ferait une offre, vous ne pourriez tout simplement pas refuser.

Au fil du temps, le tueur phare a fait place au vaisseau amiral. Je n’entrerai pas autant dans les détails, mais le surnom a finalement été enterré. Jusqu’à aujourd’hui, lorsque Realme, une marque sœur de OnePlus, a lancé la catégorie avec le lancement du Realme GT 5G.

Il s’agit d’un Super AMOLED 1080p de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le téléphone est commercialisé comme un “tueur phare 2021”. C’est du moins ce que me dit le guide de l’évaluateur. Il suit de près les Realme X7 Max et Realme X7 Pro, deux téléphones phares à part entière. Realme adopte essentiellement une stratégie de « double plate-forme double phare » dans laquelle il disposera de deux séries de produits du segment moyen à haut de gamme, l’une basée sur les processeurs haut de gamme de la série 8 de Qualcomm et se concentrant sur l’aspect performance, l’autre sera alimenté par les processeurs Dimensity de MediaTek et se concentrera sur la technologie des caméras.

Le gros USP du Realme GT est qu’il est livré avec le processeur Qualcomm Snapdragon 888. Ce n’est peut-être pas le matériel le plus récent et le plus performant en ce moment, car Qualcomm a déjà sorti le Snapdragon 888 Plus, mais le Realme GT a cassé la couverture pour la première fois en mars (Qualcomm a annoncé le chipset fin juin). Cependant, il a fallu beaucoup de temps à Realme pour amener le téléphone en Inde, ce qui est la vraie déception.

Realme associe le Snapdragon 888 avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Il existe également une fonction d’extension de RAM dynamique dans le téléphone qui est essentiellement une mémoire virtuelle pour les smartphones qui utilise votre stockage interne pour augmenter la RAM lorsque vous en avez besoin. À cet effet, la technologie de Realme vous permettra d’allouer 7 Go de mémoire supplémentaire, faisant théoriquement du Realme GT un téléphone de 19 Go de RAM. La fonctionnalité doit être activée à partir des paramètres du téléphone. Le Realme GT ne prend pas en charge le stockage extensible. Vous bénéficiez d’une double carte SIM et d’une prise en charge de la 5G et du Wi-Fi 6. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Realme UI 2.0 basé sur Android 11. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Comme beaucoup d’autres téléphones alimentés par Snapdragon 888 sur le marché aujourd’hui, le Realme GT a également tendance à chauffer lorsqu’il est stressé. Et, il a tendance à étrangler. Comme le Realme X7 Max, le Realme GT dispose également d’un système de refroidissement par vapeur en acier inoxydable, mais jusqu’à présent, il n’a pas été en mesure de suivre tout ce que j’ai lancé. Le Realme X7 Max alimenté par Dimensity 1200 gère mieux les thermiques, pour autant que je sache en utilisant ces deux téléphones.

Le Realme X7 Max/Pro figurera beaucoup dans les critiques et les comparaisons de Realme GT, car il existe de nombreuses similitudes entre ces téléphones, en dehors du matériel de base et même de la conception dans une certaine mesure. Ce n’est pas du tout une mauvaise chose, car le Realme X7 Max et le Realme X7 Pro sont tous deux d’un excellent rapport qualité-prix. Le Realme GT essaie de s’appuyer sur cela et de porter cette expérience à un autre niveau.

Prenez l’écran par exemple. Il s’agit d’un Super AMOLED 1080p de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, des couleurs vives et de bons angles de vision. La luminosité atteint 1000 nits comme le Realme X7 Max. Il n’y a pas de prise en charge HDR. Le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran n’est pas le plus précis et il n’y a pas de protection d’écran, du moins aucune qui est annoncée.

Il est livré avec trois caméras à l’arrière. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Les caméras sont également reportées du Realme X7 Max, ce qui signifie que le téléphone est livré avec trois caméras à l’arrière et qu’une seule d’entre elles, la principale, est utilisable. Il s’agit d’un capteur Sony IMX682 64MP. Les deux autres caméras – ultra grand-angle 8MP et macro 2MP – sont à peine utilisables. À l’avant, le Realme GT dispose d’un appareil photo 16MP, encore une fois comme le Realme X7 Max.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 65 W. D’après mon expérience, le téléphone peut passer de 0 à 100 % en seulement 45 minutes, ce qui est vraiment bien. Le téléphone est également livré avec deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge audio Hi-Res et une prise casque.

L’une des variantes du Realme GT (que nous avons pour examen) est dotée d’un design en cuir végétalien bicolore. Il utilise deux types de matériaux différents sur la plaque arrière pour mettre en valeur son esthétique « voiture de sport ». Une grande partie du téléphone est jaune. Celle-ci est interrompue par une bande verticale noire brillante, qui abrite également les triples caméras du téléphone. Le téléphone sera également disponible dans les coloris argent et bleu.

Realme GT 5G premières impressions

Le Realme GT commence à Rs 37 999. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le Realme GT est essentiellement un Realme X7 Max/Pro turbo. Ça y ressemble aussi. La combinaison du cuir végétalien et du coloris jaune signature de Realme (et de la marque minimale) permet au téléphone de se démarquer de la foule et de se sentir bien dans les mains. Mais malgré ces références très convaincantes, c’est le prix auquel Realme a lancé le téléphone, qui rend difficile la résistance. Le modèle de base 8 Go/128 Go a été lancé à Rs 37 999 tandis que la version haut de gamme 12 Go/256 Go vous coûtera Rs 41 999.

Il s’agit d’un téléphone axé sur les performances dès le départ, et il ramène un peu d’excitation et de déjà-vu longtemps perdu dans l’industrie après que OnePlus est passé à une trajectoire différente. Il y a eu des tentatives d’autres marques, comme Poco et Xiaomi par exemple, mais encore une fois, il ne s’agit que de tentatives ponctuelles. Realme dit que le GT est une série de smartphones, nous espérons donc qu’il y en aura plus à l’avenir. Quant à savoir si le Realme GT 5G est en fait un tueur phare, regardez cet espace pour notre examen complet qui tombera bientôt.

