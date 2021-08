Le realme GT est l’un des meilleurs mobiles que vous pouvez acheter en ce moment et est en vente 70 € moins cher | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un mobile avec les meilleures spécifications à un prix cassé, le realme GT est exactement ce que vous recherchez. Il équipe le processeur Snapdragon 888, un écran Super AMOLED à 120 Hz et une charge rapide à 65 W, et en ce moment il est en promo 70 euros moins cher sur Amazon.

Pour avoir un mobile avec les meilleures fonctionnalités dans votre poche, vous n’avez pas à payer un prix aussi élevé que vous le pensez. En ce moment, vous pouvez profiter d’un terminal avec le processeur le plus puissant, la mémoire la plus rapide et d’autres fonctionnalités de pointe pour un peu plus de 500 euros.

Le mobile dont nous parlons est la realme GT, qui est en vente sur Amazon 70 euros moins cher. Grâce à cette réduction, la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne reste à 529 euros, tandis que la variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne tombe à seulement 429 euros.

Le realme GT est l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter en ce moment, et si vous voulez l’obtenir moins cher, n’hésitez pas à profiter de cette promotion.

Le realme GT est là et arrive avec une finition sportive et des performances TOP sous le capot. Un téléphone portable aux nombreuses qualités, dont un processeur Snapdragon 888 très puissant.

Avec le POCO F3, le realme GT est le tueur géant de 2021 car il regroupe un ensemble de fonctionnalités haut de gamme à un prix bien inférieur aux principaux navires de marque.

L’appareil monte un Snapdragon 888, le processeur Qualcomm que l’on retrouve sous le capot des mobiles les plus puissants du moment. Cette puce, couplée à des logiciels très aboutis comme le realme UI 2.0, permet d’offrir des performances exceptionnelles, comme nous avons pu le constater dans notre test du realme GT.

L’écran est un autre des points forts de ce mobile. Il a une dalle Super AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à cela, l’appareil offre une expérience de visionnage très fluide pour regarder des vidéos et jouer à des jeux vidéo.

Le realme GT équipe un appareil photo principal de 64MP, capable d’offrir de très bons résultats à la fois lors de la prise de photos et lors de l’enregistrement de vidéos avec une résolution 4K. Le capteur principal est accompagné d’une caméra grand angle de 8 Mpx et d’une caméra macro de 2 Mpx, l’ensemble est donc très polyvalent.

En termes d’autonomie, le realme GT livre grâce à sa batterie de 4 500 mAh. De plus, il offre prise en charge de la charge rapide à 65 W et comprend un chargeur compatible dans la boîte. Cela vous permet de charger la moitié de la batterie en aussi peu que 12 minutes et de faire une charge complète en moins d’une heure.

