Le realme GT Master Edition filtré en détail dans les photographies | La technologie

Le nouveau terminal realme a été vu avec des photographies en détail, nous parlons du realme GT Master Edition. Un appareil qui serait une version du realme GT et serait destiné au milieu de gamme premium.

Le realme GT est arrivé dans notre pays relativement récemment et il n’a pas fallu attendre trop longtemps pour voir la nouvelle édition que la société asiatique a préparée. Cette édition viendrait avec un nom assez frappant : realme GT Master Edition.

Le nom pourrait indiquer qu’il s’agirait de la version supérieure de l’appareil, mais ce serait loin de la vérité. Eh bien, le realme GT Master Edition serait destiné au milieu de gamme premium. À l’intérieur de l’appareil, nous ne trouverions pas de processeur haut de gamme.

Alors que le realme GT intégrait le Qualcomm Snapdragon 888, le realme GT Master Edition comprendrait le Qualcomm Snapdragon 778. Un autre changement important concernerait la batterie, car elle deviendrait 4 300 mAh, bien qu’elle aurait une compatibilité de charge rapide de 65 W.

Le reste des spécifications resterait identique : jusqu’à 12 Go de RAM, jusqu’à 258 Go de stockage, écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD et 120 Hz, appareil photo principal de 64 mégapixels, appareil photo secondaire grand angle de 8 mégapixels, appareil photo de 2 mégapixels comme capteur de profondeur et appareil photo selfie de 32 mégapixels.

Quant à la conception, cela changerait dans une certaine mesure. Les couleurs avec lesquelles le realme GT Master Edition arriverait seraient beaucoup plus sourdes et sérieuses si nous les comparons à celles offertes par la version standard. Dans les images, vous pouvez voir deux couleurs : le blanc et un brun grisâtre. Les finitions seraient deux : mate et une avec texture, bien qu’il semble que le matériau serait en plastique dans les deux.

Outre les photographies, les prix du nouveau realme GT Master Edition ont également été divulgués. Ces prix dépendraient du modèle que chaque utilisateur choisit, étant le terminal avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage le moins cher des deux, avec une étiquette de 399 euros.

Le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage aurait le prix le plus élevé, puisqu’il atteindrait 449 euros. Pour le moment, aucune de ces données n’a été officialisée, il faut donc les prendre avec une certaine prudence. Nous devrons attendre le lancement officiel pour connaître tous les détails de première main.