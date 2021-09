Le realme GT Master Edition vient d’être mis en vente, et vous pouvez l’obtenir avec une remise de 50 euros | La technologie

in

Le milieu de gamme premium est plus serré que jamais avec le lancement du beau realme GT Master Edition. Et surtout avec une remise de 50 euros dès votre départ…

Les Realme GT Master Edition C’est un mobile qui dans notre analyse, nous nous distinguons par son excellent design et ses matériaux, son écran spectaculaire, ses excellentes performances et sa charge rapide à 65 W. Et le tout pour moins de 300 euros !

Obtenez le tout nouveau realme GT Master Edition avec une remise de 50 euros sur Amazon. Il ne coûte que 299 euros, vendu et expédié par Amazon en une journée.

C’est un mobile qui se démarque par sa conception originale, créé par le designer japonais Naoto Fukasawa. Son boîtier en cuir végétalien et ses bandes longitudinales offrent une très bonne prise en main et un dos sans empreinte et sans saleté.

Le nouveau realme GT Master Edition balaie le milieu de gamme avec un écran AMOLED 120 Hz, un processeur Snapdragon 778G 5G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une charge rapide à 65 W.

Il a un écran AMOLED HDR10+ de 6,43 pouces et une résolution Full HD+ à 120 Hz, avec une fréquence d’échantillonnage de 360 ​​Hz. C’est l’écran idéal pour jouer à des jeux vidéo ou regarder des séries et des films.

A l’intérieur on trouve le processeur Snapdragon 778G 5G. Ce G final indique qu’il s’agit d’un processeur de jeu, c’est-à-dire a une puissance supplémentaire pour tirer le meilleur parti des jeux (et des applications exigeantes).

Son système de refroidissement de la chambre à vapeur vous permet de jouer de longues sessions sans surchauffer la batterie.

Le modèle proposé a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, assez pour que vous n’ayez pas besoin de cartes micro SD, si vous la rationez bien.

Bien que les photos ne soient pas son fort, du moins par rapport aux téléphones portables spécialisés sur ce sujet, il a avec un capteur principal arrière avec 64 Mpx f/1.88 OIS, accompagné d’un grand angle de 8 Mpx f/2,2 et d’un capteur Macro de 2 Mpx f/2,4. La caméra selfie atteint 32 MP.

Un autre point fort de la Realme GT Master Edition c’est la batterie. Il atteint 4 300 mAh et grâce à la spectaculaire charge rapide de 65 W, vous pouvez recharger votre mobile à 100% en seulement 33 minutes.

Il est un excellent smartphone pour jouer à des jeux, regarder des films et des séries, et utiliser des applications en tout genre, aussi puissants soient-ils. Si vous voulez en savoir plus, lisez notre analyse et avis sur le realme GT Master Edition.

