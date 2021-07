Le Realme GT Master Explorer Edition a un design en cuir “valise” unique en son genre et un appareil photo de type OnePlus Nord 2.

La Realme GT Master Explorer Edition sera disponible dans les coloris Suitcase Apricot et Suitcase Grey.

Realme lance aujourd’hui en Chine deux nouveaux téléphones haut de gamme, Realme GT Master Explorer Edition et Realme GT Master Edition. La Realme GT Master Explorer Edition se distingue particulièrement par son design en cuir « valise » unique en son genre mettant en vedette les œuvres du designer emblématique de Muji, Naoto Fukasawa. Realme a déjà travaillé avec Fukasawa sur plusieurs modèles d’édition “Master”, y compris les éditions Master “Garlic” et “Onion” du Realme X lancé en Inde en 2019. L’édition Realme GT Master Explorer sera disponible dans les coloris Suitcase Apricot et Suitcase Grey .

L’édition Master Explorer est également intéressante à d’autres égards. Prenez par exemple les caméras. Realme utilise le même capteur principal Sony IMX766 50MP, précédemment vu à l’intérieur du OnePlus 9 Pro et de l’Oppo Find X3 Pro. Le même appareil photo devrait également arriver sur le prochain OnePlus Nord 2. Outre ce matériel de caméra apparemment convaincant, l’édition Master Explorer contient également le système sur puce Qualcomm Snapdragon 870, un écran Super AMOLED 120 Hz et une charge rapide de 65 W. La Realme GT Master Edition est une édition édulcorée de Realme GT Master Explorer qui essaie d’apporter beaucoup de ses fonctionnalités à un prix encore plus abordable.

Realme GT Master Explorer Edition : tout savoir

L’édition Master Explorer dispose d’un écran Super AMOLED 1080p de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz) et une découpe par perforation. Cet affichage peut culminer à 1 100 nits. Sous le capot, il dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 870 associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Pour la photographie, l’édition Master Explorer a une configuration triple caméra à l’arrière avec un principal 50MP, un ultra grand-angle 16MP et un autre macro shooter 2MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 32MP.

L’ensemble est complété par une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W, deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos et Hi-Res Audio et connectivité NFC.

L’édition Realme GT Master Explorer commence à 2 899 CNY (33 500 Rs environ) pour 8 Go/128 Go et va jusqu’à 3 199 CNY (37 000 Rs environ) pour 12 Go/256 Go.

Realme GT Master Edition : tout savoir

L’édition Master dispose d’un écran Super AMOLED 1080p de 6,43 pouces plus petit avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz) et une découpe par perforation. Sous le capot, il dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 778 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Pour la photographie, l’édition Master dispose d’une configuration triple caméra à l’arrière avec un principal 64MP, un ultra grand-angle 8MP et un autre macro shooter 2MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 32MP, identique à l’édition .Master Explorer.

L’ensemble est complété par une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 65 W. Ce téléphone est disponible dans les coloris Dawn et Snow Mountain.

La Realme GT Master Edition commence à 2 399 CNY (Rs 28 000 environ) pour 8 Go/128 Go jusqu’à 2 599 CNY (Rs 30 000 environ) pour 8 Go/256 Go.

La Realme GT Master Explorer Edition et la Realme GT Master Edition seront disponibles en Chine à partir du 29 juillet (les précommandes sont désormais en ligne). La disponibilité mondiale et les prix n’ont pas encore été annoncés.

