Le realme GT Neo2 est vu sur une affiche officielle dans sa couleur exclusive Black Mint | La technologie

Le nouveau milieu de gamme premium avec les meilleures fonctionnalités de realme est juste au coin de la rue. La marque a confirmé que la présentation du realme GT Neo2 aura lieu le 22 septembre et nous a permis de voir le terminal dans sa couleur exclusive Black Mint.

La série realme GT se prépare à recevoir un nouveau modèle. Suite à l’arrivée récente du realme GT Master Edition et du realme GT Explorer Edition, la marque chinoise élargira à nouveau la famille avec le realme GT Neo2.

La société, qui a confirmé l’existence du terminal il y a quelques jours, a déjà révélé quand aura lieu le lancement du nouveau modèle. La présentation du realme GT Neo2 aura lieu le mercredi 22 septembre prochain en Chine, il ne reste donc que quelques jours pour que nous puissions connaître tous les détails de l’appareil.

De plus, la marque nous a également permis de voir à quoi ressemble le design du realme GT Neo2 dans sa nouvelle couleur exclusive Black Mint. Il l’a fait à travers son profil Weibo, où il a publié l’affiche officielle et a détaillé les particularités de cette finition.

L’apparence du realme GT Neo2 est ce que les rendus divulgués nous avaient déjà montré, avec le module de caméra dans le coin supérieur gauche composé de trois caméras et de deux flashs.

Dans la finition Black Mint, la couleur de la couverture arrière est un vert vif avec une bande noire traversant le terminal. Sur le groupe, vous pouvez lire le slogan de la marque, “Dare To Leap”, et vous pouvez également voir le logo realme.

De plus, dans cette finition le verre de la coque arrière utilise la technologie satin AG pour une finition mate. Cette solution de solution réduit considérablement l’apparition d’empreintes digitales gênantes.

Outre la finition Black Mint, il est prévu que le terminal soit disponible en trois autres couleurs : Mirror Black, Dream Blue et Super Orange.

Le constructeur n’a pas dévoilé plus de détails sur son nouveau modèle, mais Nous connaissons déjà les caractéristiques possibles du realme GT Neo2 à partir des rumeurs précédentes.

On dit qu’il viendra avec un écran Full HD + AMOLED de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, nous trouverons un Processeur Snapdragon 870, accompagné de jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne.

L’équipement photographique sera composé d’une caméra principale de 64 Mpx, d’un capteur secondaire de 8 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx. La caméra frontale, quant à elle, aura 16 Mpx.

La batterie aura une capacité (toujours selon les rumeurs) de 5 000 mAh, et on dit qu’elle aura une charge rapide par câble à 65 W.

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre le 22 septembre pour voir ce qui est vrai dans toutes ces rumeurs et connaître de première main les caractéristiques et le prix du realme GT Neo2.