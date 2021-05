Le RealReal lance-t-il une marque de mode?

WWD a appris que le site Web de consignation – mieux connu pour vendre les modes d’autres entreprises – est en train d’embaucher un designer principal en interne, dans le but apparent de lancer une «marque privée».

À en juger par une offre d’emploi sur le propre site de The RealReal, le poste de concepteur, qui sera basé à New York ou à San Francisco, définira «l’orientation générale du développement conceptuel et final des gammes de produits au sein du TRR (marque privée)». décrit la liste.

La société affirme qu’elle «recherche un concepteur chevronné avec une expérience de bout en bout dans tout le processus de conception, de l’étude de marché à l’esquisse, aux spécifications et à l’ajustement. Le concepteur principal aidera à lancer une série d’initiatives stratégiques autour du développement de produits durables et de l’upcycling. Une connaissance approfondie des techniques de développement de produits, de construction et de finition est essentielle. Ce rôle nécessite une solide expérience en matière de conception de produits de marques de luxe bien connues », indique la liste.

Un représentant de The RealReal, cependant, a radié le poste comme étant davantage un poste spécial basé sur un projet. «Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités pour accroître notre impact lorsqu’il s’agit de créer un avenir plus circulaire pour la mode. L’ajout de talents de conception à notre équipe nous aidera à explorer les voies potentielles de création durable qui empêchent les produits et matériaux existants des décharges et en circulation, y compris l’expansion de notre nouveau programme de recyclage ReCollection », a écrit le porte-parole à WWD dans un e-mail.

Le RealReal a refusé d’autres commentaires sur la nature d’un projet de conception interne. Au cours des dernières années, la société a fait appel à des marques émergentes pour lancer des collections de capsules sur son site en utilisant des matériaux recyclés ou issus de sources durables. Mais dans ces cas, il est entendu que les marques contrôlaient les conceptions pour chaque version, The RealReal agissant en tant que facilitateur de vente.

En mars, The RealReal a abandonné la première édition de son projet ReCollection, dans lequel les invendus de marques comme Balenciaga, Simone Rocha et Jacquemus sont recyclés par un studio de réparation créative basé à Los Angeles.

À l’époque, James Rogers, directeur du développement durable chez The RealReal, a déclaré à WWD: «Ce n’est que le début. À quoi nous pensons que cela ressemblera à l’avenir, nous prévoyons de créer une bibliothèque pour d’autres designers, de sorte que tous les restes ou restes de cette collection initiale seront conservés et transformés en une partie de cette bibliothèque. Au fur et à mesure que nous faisons de plus en plus de ReCollections, elles peuvent être utilisées et gardées hors de la décharge – donc vraiment [we’re] réflexion sur la création d’un référentiel spécifiquement axé sur les initiatives de montée en gamme. »

La collection, cependant, était tous des modèles uniques. Une grande partie reste invendue sur le site de The RealReal, où elle est publiée depuis le 1er avril.

L’ouverture du rôle de conception de l’entreprise semble liée à une initiative plus permanente. Cela nécessite au minimum 10 ans d’expérience dans une «marque de luxe réputée» et une connaissance approfondie des calendriers de développement, d’ajustement, de modélisme et de livraison.

La personne superviserait également «la sélection de tissus et de garnitures à partir de l’inventaire appartenant à RealReal et des partenaires et marques durables autorisés». Pour son programme ReCollection, The RealReal exige que les pièces recyclées ne contiennent pas de fabrications vierges, qu’elles soient zéro déchet et que la main-d’œuvre derrière elle doit être un salaire équitable et provenant des États-Unis.

Il y a aussi la question de l’excès de tissu produit par l’industrie de la mode chaque saison. Traditionnellement, on pouvait trouver des boulons de textiles personnalisés de marques comme Marc Jacobs en vente dans les magasins de tissus de New York City Garment District. Mais le RealReal pourrait peut-être prendre ce tissu et le recycler sous des formes coupées-cousues.

Ce modèle est depuis longtemps populaire chez Urban Outfitters, qui propose sa ligne «Urban Renewal» de vêtements fabriqués à partir de vêtements d’occasion recyclés et de tissus morts depuis la plus grande partie de la dernière décennie.

En août, le directeur financier de The RealReal, Matt Gustke, a déclaré que la pandémie avait été un «catalyseur» pour la relation directe de l’entreprise avec les marques, faisant état d’une augmentation de 46% des articles consignés par les marques pendant le COVID-19 alors qu’ils cherchaient à gagner de l’argent. sources qu’ils pourraient. En novembre 2019, Allison Sommer, directrice des initiatives stratégiques de la société, a déclaré que les marques commençaient rapidement à travailler avec des partenaires de revente comme The RealReal.

Le RealReal est devenu de plus en plus sélectif avec les pièces qu’il prend en tant qu’expéditeur – exigeant un état presque neuf de tout l’inventaire qu’il accepte. De nombreux concurrents consignateurs en ligne de la société facilitent un modèle de commerce de consommateur à consommateur – ce qui signifie que des sites comme Poshmark, Tradesy, Vestiaire Collective et Thredup ne détiennent pas d’inventaire et que les vendeurs expédient directement aux acheteurs.

Le RealReal détient un inventaire et photographie, authentifie et expédie les produits en interne – ce qui nécessite des frais généraux beaucoup plus élevés qui, parfois, ont ébranlé les investisseurs. La société n’a pas encore réalisé de profit – les observateurs affirmant que le coût des affaires de The RealReal, qui comprend désormais une empreinte commerciale importante, entrave son succès général.

Les analystes ont en grande partie refusé de commenter la perspective d’une ligne de mode de The RealReal. Vendredi, l’action de la société se négociait à environ 23 $ l’action – environ le double du prix par action à la même époque l’année dernière lorsque The RealReal a été considérablement battu par la pandémie alors que les acheteurs limitaient leurs achats d’articles de mode.