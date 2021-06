Le réaménagement CSMT de Mumbai! L’IRSDC d’Indian Railways sélectionne neuf soumissionnaires pour le projet

Neuf soumissionnaires ont été présélectionnés par l’IRSDC.

Réaménagement de CSMT : Pour le réaménagement de la gare Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus d’Indian Railways à Mumbai, neuf soumissionnaires ont été présélectionnés par l’Indian Railway Stations Development Corporation (IRSDC). La sélection a été effectuée sur la base de l’évaluation des candidatures RFQ (Request for Quotation) soumises par les soumissionnaires. Les neuf soumissionnaires sélectionnés sont Godrej Properties, Oberoi Realty, Anchorage Infrastructure Investments Holdings, Adani Railways Transport, ISQ Asia Infrastructure Investments, Kalpataru Power Transmission, Moribus Holdings, GMR Enterprises et BIF IV Infrastructure Holding DIFC. Selon l’IRSDC, comme prochaine étape, la RFP (Request for Proposal) sera appelée sous peu par ces soumissionnaires présélectionnés. Voici quelques éléments saillants clés du projet :

Approbation de principe du PPPAC (Comité d’évaluation du partenariat public-privé) comprenant des représentants du ministère des Finances, du ministère de la Loi, de Niti Aayog, du ministère des Chemins de fer, etc. fournissant de meilleurs services et commodités aux passagers, les gares seront sous licence avec le concessionnaire pour une période de 60 ans Flux de revenus supplémentaires : redevances d’utilisation prédéterminées de type aéroport (telles que notifiées par le ministère des Chemins de fer) des utilisateurs des gares Droits de location à long terme pour de vrais domaine : jusqu’à une période de 99 ans pour le format résidentiel ou à usage mixte et une période de 60 ans pour les formats non résidentiels Une zone construite allant jusqu’à 2,54 lakh m² est autorisée pour le développement commercial La société sera un guichet unique pour l’approbation du plan directeur ainsi que des plans de construction en consultation avec les autorités locales en termes de pouvoir conféré en vertu de l’article 11 de la loi sur les chemins de fer, 19 89Le coût du réaménagement de la station, y compris le coût du financement ainsi que les imprévus, etc., est de Rs 1642 crore. L’opportunité d’investissement pour le réaménagement repose sur la conception, la construction, le financement, l’exploitation et le transfert (DBFOT) AECOM est le consultant technique du projet de réaménagement de la station et Knight Frank est le consultant financier et transactionnel en vue de faciliter le réaménagement de CSMT et d’autres stations dans la métropole de Mumbai, une décision a été approuvée par le gouvernement de constituer un « comité de haut niveau » sous la présidence du secrétaire en chef

