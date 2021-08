Le réaménagement des chawls de Mumbai va bientôt commencer ? Tout savoir sur le projet relancé

Les résidents de ces chawls demandent depuis longtemps le réaménagement de ces chawls. (Image représentative : IE)

Chawls de Bombay : Ce dimanche, le gouvernement du Maharashtra a organisé le Bhoomi Pujan pour le réaménagement des chawls à Mumbai. Le réaménagement de ces chawls, situés dans le centre de Mumbai, relève du Bombay Development Department (BDD) et il a déjà pris beaucoup de retard, selon un rapport d’IE. Les chawls sont des groupes d’unités d’habitation – comportant généralement une ou deux pièces – construits le long d’un couloir et ces unités d’habitation partagent des installations sanitaires. On les appelle chawls parce que « chawl » ou « chaal » est le mot marathi pour passage ou couloir. Les bâtiments des chawls varient entre un étage et cinq étages, et les installations sanitaires communes comprennent principalement des toilettes et parfois un bain et une lessive, généralement partagés entre les résidents d’un étage, voire parfois l’ensemble du bâtiment.

Le gouvernement britannique avait créé en 1920 le BDD, avec pour mandat de fournir plus de terrains pour le logement et la construction de logements, selon le rapport. Le corps a ainsi commencé la construction de ces chawls, avec des unités d’une pièce d’une superficie de 150 pieds carrés dans lesquelles vivaient en grande partie les travailleurs migrants employés dans les moulins et les quais. À l’heure actuelle, Mumbai compte 195 chawls BDD à Worli, Parel (NM Joshi) et Naigaon, et ceux-ci s’étendent collectivement sur 86,98 acres. Le maximum de cette zone est occupé par les habitations de Worli – 59,69 acres, et les habitations de cette zone abritent environ 12 000 familles. Worli a 121 chawls sur 195.

Les résidents de ces chawls demandent depuis longtemps le réaménagement de ces chawls car ils sont dans une situation précaire et les occupants ne sont pas en sécurité en raison des structures délabrées. En 2017, le gouvernement de l’État a lancé un projet de réaménagement d’une valeur de Rs 16 000 crore pour donner aux locataires des appartements de 160 pieds carrés, des maisons d’une superficie de 500 pieds carrés, et pour cela, le premier Bhumi Pujan avait été mené en avril 2017. Comme selon le plan, 68% du terrain serait utilisé pour réhabiliter les locataires d’origine de ces chawls, tandis que les constructeurs privés obtiendraient le reste afin qu’ils puissent construire des appartements à vendre sur le marché libre dans le cadre du financement du projet.

Cependant, il y avait plusieurs contraintes concernant la planification et les aspects physiques du projet, en raison desquelles le projet était bloqué, comme le transfert de propriété sans autorisations requises et la réticence des résidents d’origine à déménager. Cela a conduit à la caducité du contrat initialement attribué.

Aujourd’hui, le projet est construit par la Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) qui a été désignée comme agence nodale pour ce projet sous le nouveau gouvernement. La phase Worli du projet serait entreprise par Tata Projects et Capacite Infraprojects, et elle a un délai d’achèvement prévu de trois ans pour la construction d’un immeuble de 40 étages pour loger les résidents. Des travaux suivront probablement dans d’autres endroits en temps voulu.

