Le réaménagement des gares sera un stimulant majeur pour la croissance économique de l’Inde: Preetham Mehra, CBRE Inde

De nombreuses gares de premier plan, notamment la gare de New Delhi et le terminal CST de Mumbai, ont été identifiées pour la privatisation et la monétisation par le gouvernement. (Image représentative)

Les chemins de fer indiens envisagent de réaménager les gares ferroviaires avec pour objectif principal de fournir des commodités aux passagers de classe mondiale, en faisant d’elles des plaques tournantes du développement économique et en les rétablissant en tant que centres névralgiques de leurs villes. Cet objectif devrait être atteint en tirant parti de l’opportunité de développement commercial de l’espace terrestre et aérien entourant la gare et de créer une expérience de voyage et d’installations transparente pour les passagers dans le but de pérenniser ces importants nœuds de voyage. Le gouvernement encourage activement la participation du secteur privé à cette grande initiative, car il s’agit d’une occasion de remodeler le paysage urbain du pays. Récemment, l’IRSDC a publié un ensemble de codes et de lignes directrices pour transformer les gares ferroviaires en Railopolis. Selon les experts du secteur, ces codes conduiront à une standardisation systématique du développement ferroviaire, qui comprend également le développement commercial des parcelles ferroviaires choisies. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online, Preetham Mehra- Directeur exécutif et chef de la pratique gouvernementale, CBRE Inde a déclaré que wAvec les secteurs public et privé qui se donnent la main, il peut y avoir l’assurance d’une meilleure qualité dans les projets de réaménagement. Extraits:

Pourquoi les chemins de fer indiens ont-ils été enclins à inclure le secteur privé dans le réaménagement des gares et comment cela va-t-il rehausser l’infrastructure du pays?

Indian Railways fait partie du plus grand réseau ferroviaire du monde desservant env. 23 millions de voyageurs chaque jour. La Railway Land Development Authority a déjà identifié 62 gares ferroviaires à réaménager, une stratégie visant à utiliser les actifs fonciers excédentaires à des fins commerciales pour générer des revenus et créer de la valeur pour les actifs ferroviaires non performants, donnant ainsi une impulsion nécessaire à l’économie ferroviaire. Les partenariats privés garantissent le flux des investissements nécessaires dans le secteur public et une gestion plus efficace des ressources publiques.

De plus, avec la coopération des secteurs public et privé, il peut y avoir l’assurance d’une meilleure qualité et d’un développement programmé des projets entrepris, grâce à une meilleure répartition des risques des ressources. En retour, consacrer leur expertise et leur expérience à ces projets du secteur public donne droit aux acteurs privés à des rémunérations à long terme, créant ainsi un écosystème symbiotique pour les deux secteurs.

Quel est le rôle du master-planning et de la stratégie de conception dans les plans de réaménagement des gares?

Dans le but de réaménager les gares ferroviaires afin de créer de meilleures infrastructures nationales, le gouvernement se concentre non seulement sur le développement des installations et des équipements côté rail, qui sont bien sûr extrêmement essentiels, mais également sur le développement des équipements de la ville pour utiliser commercialement les terrains excessifs disponibles dans certains de ces stations.

Pour permettre une exécution conforme à la vision du gouvernement, un bon design urbain et un plan directeur, qui ont le potentiel de changer les perceptions et les résultats du marché en réinventant toute l’opportunité de développement, entre en jeu. Comprendre et repenser la structure urbaine, la connectivité et les investissements aidera à repositionner ces emplacements choisis. La valeur d’emplacements bien planifiés et bien conçus n’est pas seulement en termes financiers, mais aussi à travers la valeur sociale et environnementale qui a un impact sur la qualité de vie et le bien-être d’une communauté.

De nombreuses collectivités locales urbaines envisagent de créer des centres commerciaux autour des gares, comment cela va-t-il aider les passagers à accéder à de meilleures installations?

En mettant clairement l’accent sur le développement commercial / résidentiel sur des parcelles de terrain vacantes et des complexes multifonctionnels dans la zone de circulation des gares ferroviaires, les collectivités locales urbaines y voient une opportunité.

Non seulement ils peuvent moderniser la zone autour de la gare, mais aussi planifier de meilleures installations publiques et civiques. En plus de mettre en place de grands centres commerciaux dans les espaces vacants, ils pourraient également potentiellement transformer l’emplacement de la gare en un centre de transit multimodal en fournissant des réseaux locaux de bus et de train en les reliant à la gare et éventuellement en les reliant aux aéroports de leurs villes. Tout cela aidera les passagers à accéder à des installations modernes et à se déplacer plus intelligemment et plus rapidement dans la ville et à travers le pays.

Quelle est l’ampleur et le type d’opportunités d’investissement auxquelles les investisseurs privés peuvent s’attendre?

Étant donné que de nombreuses gares de premier plan, notamment la gare de New Delhi et le terminal CST de Mumbai, ont été identifiées pour la privatisation et la monétisation par le gouvernement, le secteur attirera la participation de nombreux investisseurs et développeurs de haute qualité du secteur privé. Alors que pour les développeurs, cela représentera une opportunité de créer de nouveaux points de repère qui sont planifiés et prêts pour l’avenir, un faible investissement initial en capital dans le terrain, une facilité de faire des affaires et un mécanisme flexible de paiement de la prime de location, pour les investisseurs, ces projets apporteront dans des opportunités d’investissement à risque relativement faible étant donné le volume du trafic de passagers avec la possibilité de multiples options de sortie.

Actuellement, l’injection de capitaux attendue pour les projets de réaménagement des gares est estimée à 96 000 crore INR, y compris la composante de création d’actifs ferroviaires de 28 000 crore INR sur une période de 8 à 10 ans.

Vous attendez-vous à ce que cela profitera à votre secteur et à votre économie dans son ensemble en termes de croissance et de relance?

Alors que les emplacements antérieurs proches des gares perdraient leur «valeur premium» en raison de l’environnement mal entretenu, le programme de réaménagement des gares et avec l’Inde se concentrant sur une connectivité plus intelligente après la pandémie, le développement des gares et des zones environnantes étape majeure pour favoriser la croissance économique du pays. Alors que le réaménagement des chemins de fer aidera à renforcer la force infrastructurelle du pays, il fournira également un coup de fouet au secteur immobilier du pays, car les segments commercial et résidentiel connaîtront un développement rapide.

De plus, bien que les aspects positifs ci-dessus soient assez intéressants, des facteurs tels qu’une évaluation réaliste de l’immobilier, des conditions contractuelles équitables, des options de financement optimales et une plus grande autonomie pendant la phase de développement des projets, etc. sont susceptibles d’assurer une participation accrue du secteur privé. secteur et succès éventuel de ce modèle de partenariat.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.