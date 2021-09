Le réapprovisionnement de la PS5 chez Sony Direct est en direct avec une file d’attente virtuelle pour la console

Mise à jour : le réapprovisionnement de la PS5 chez Sony Direct est en ligne, et notre La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider vous enverra toujours une alerte de réapprovisionnement PS5 – si vous suivez son compte Twitter et activez les notifications. Matt suit et rapporte les nouvelles sur la console PlayStation 5 de Sony chez Best Buy, Target GameStop et Walmart, entre autres détaillants aux États-Unis, et il vous enverra une alerte de réapprovisionnement PS5 lorsqu’elle sera en stock. Target avait un stock de Playstation 5 Disc à 7 h 37 HAE ce matin, mais il s’est vendu plus rapidement que la normale en raison du faible inventaire et de la forte demande. C’est pourquoi recevoir nos alertes est devenu crucial pour acheter le réapprovisionnement de la PS5 ou de la Xbox Series X.

Voici comment savoir à quelle heure le réapprovisionnement Target PS5 aura lieu :

Comment acheter un réapprovisionnement PS5

► Lorsque? Suivez notre tracker Twitter sur le réapprovisionnement de la PS5 Matt Swider et activez les notifications pour des nouvelles de réapprovisionnement instantanées. C’est le moyen le plus rapide d’obtenir des mises à jour de stock PS5 et Xbox.

► N’achetez jamais auprès d’autres utilisateurs de Twitter – jamais. Ce sont toutes des arnaques. N’achetez que dans les magasins américains dont Matt vous avertit. Personne ne vendra une PS5 pour seulement 550 $.

🤔🤔🤔 Salle d’attente PS5 ouverte chez 💿 SONY DIRECT File d’attente virtuelle réapprovisionnement à 16h30. La dernière fois qu’ils ont fait une salle d’attente de plus de 45 minutes, c’était un problème. On verra! Disque PS5 (499 $) https://t.co/A1lBmISfKWPS5 Numérique (399 $) https://t.co/AI5byJh4KO10 septembre 2021

Le réapprovisionnement de Sony Direct est en ligne dès maintenant

Mettre à jour: La salle d’attente du réapprovisionnement Sony Direct PS5 est ouverte et la file d’attente virtuelle est sur le point de s’ouvrir. Aucune invitation par e-mail n’est nécessaire.

Sony Direct a eu un réapprovisionnement PS5 deux fois par mois au cours des derniers mois, et nous sommes toujours avertis par les abonnés Twitter de Matt, dont une poignée reçoit l’invitation par e-mail Sony Direct convoitée un jour avant une “file d’attente virtuelle”. Qu’est-ce que c’est? C’est un système de loterie qui sélectionne au hasard les gens afin qu’ils puissent acheter plus équitablement la console.

Il existe souvent deux files d’attente virtuelles, une pour les personnes qui reçoivent cette invitation par e-mail Sony Direct (elle est aléatoire parmi les utilisateurs de PSN et la file d’attente commence à 15 h 00 HAE, alors vérifiez votre boîte de réception pour l’invitation par e-mail), et une qui s’ouvre parfois à 17h00 HAE pour tout le monde s’il y a des restes prévus (et il est bien sûr beaucoup plus difficile de réussir dans la dernière file d’attente virtuelle PlayStation Direct).

Enfin quelques nouvelles sur le réapprovisionnement de la PS5 pour le 10 septembre

Mettre à jour: C’est officiel : le réapprovisionnement Target PS5 était en stock ce matin à 7h37 HAE. Nous allons continuer à le suivre aujourd’hui dans d’autres magasins, y compris Best Buy.

Hier: Aujourd’hui est le jour où Dreamcast a été lancé aux États-Unis il y a 22 ans, mais nous nous concentrons sur le plus grand rival de console de Sega de cette génération : Sony PlayStation, et en ce moment, en 2021, il est presque impossible d’acheter la PS5 à cause d’une puce mondiale. pénurie.

Heureusement, les trackers de réapprovisionnement de la PS5 comme Matt Swider ont envoyé des alertes, indiquant aux gens où et quand acheter la nouvelle console. Alors que Sony a eu quelques bonnes semaines de réapprovisionnement de PlayStation 5 en août, les deux dernières semaines ont été brutales. La semaine dernière, nous n’avons vu que deux packs PS5 Digital en stock – c’est tout. Aucun grand détaillant aux États-Unis n’avait le disque PS5 à 499 $ (la meilleure console des deux) en stock.

Nous entendons – par le biais de sources exclusives – que plusieurs détaillants à travers les États-Unis ont un nouvel inventaire de la PS5, et au moins un est prêt à lancer des commandes. Nous ne connaissons pas encore l’heure officielle de réapprovisionnement de la PS5 (cela n’a pas été décidé, selon nos sources), mais au moins la PS5 sera à vendre – si vous êtes assez rapide pour notre alerte de réapprovisionnement PS5.

Le réapprovisionnement cible PS5 était aujourd’hui

Mettre à jour: Le réapprovisionnement Target PS5 était aujourd’hui à 7 h 37 HAE, et si vous l’avez manqué, vous n’êtes pas seul. Il s’agissait d’une petite baisse d’inventaire aujourd’hui, et seuls quelques-uns de nos abonnés l’ont eu, car vous achetez en ligne, mais en sélectionnant un magasin local lors de l’achat pour un ramassage ultérieur en magasin.

Temps de réapprovisionnement cible PS5 : Alors que Target a décalé le jour de réapprovisionnement de sa PlayStation 5 de la semaine précédente, l’heure est cohérente : en 2021, il a toujours été de 7h00 HAE à 8h00 HAE, à une exception près : la semaine dernière était un peu en dehors de cette fenêtre à 8h14 HAE. Ne laissez pas passer le disque PS5, qui est presque toujours en stock en premier pour PS5 Digital, qui passe souvent en stock en second, car le stock de PS5 Digital est extrêmement faible.

Best Buy n’a plus mis en vente la PS5 de Sony depuis le 12 août 2021, soit il y a 28 jours au moment de la publication. C’est en fait typique du modèle de réapprovisionnement de Best Buy, selon notre tracker Twitter de réapprovisionnement PS5. Il réapprovisionne la PS5 consécutivement presque chaque semaine, faisant croire aux gens que la console est disponible chaque semaine, puis il faut environ un mois de congé. Nous n’avons pas vu de réapprovisionnement pendant tout le mois d’avril 2021.

Délai de réapprovisionnement de Best Buy : La date est plus difficile à cerner en dehors du fait qu’elle n’est jamais en stock le week-end ou le soir. Mais l’heure officielle de réapprovisionnement se situe toujours entre 9h37 HAE et 5h05 HAE, donc destinée aux heures de travail dans le fuseau horaire de l’Est des États-Unis. C’est une grande fenêtre, bien sûr, mais que nous pouvons facilement suivre sur Twitter.

Réapprovisionnement d’Antonline PS5 – un pack de nouvelle génération par semaine

Antonline a été cohérent avec ses réapprovisionnements PS5, promettant – et surtout satisfaisant – un réapprovisionnement de la console de nouvelle génération une fois par semaine. Nous disons principalement parce que parfois il contient la Xbox Series S, ce qui n’est pas aussi difficile à trouver en stock par rapport à la PS5. Quoi qu’il en soit, parce qu’Antonline avait un pack PS5 Digital la semaine dernière, il n’y a aucune garantie qu’il choisira une console Sony cette fois, mais c’est une console de nouvelle génération à coup sûr.

Gardez à l’esprit: les packs Antonline PS5 auront l’air chers au début, mais ils sont à leur valeur nominale pour tous les jeux et accessoires inclus. Alors que les consoles se vendent toujours en trois minutes environ (ou moins), les offres groupées ralentissent les revendeurs, qui ne peuvent pas facilement profiter des extras. C’est donc un avantage pour les vrais joueurs qui veulent jouer aux jeux fournis.

Walmart PS5 réapprovisionnement – ​​souvent les jeudis

La PS5 sera-t-elle réapprovisionnée chez Walmart aujourd’hui? Nous vérifions auprès de nos sources aujourd’hui (nous savons généralement un peu à l’avance), mais nous savons deux choses: cela favorise les jeudis (chaque réapprovisionnement Walmart PS5 a eu lieu un jeudi sauf un en 2021), et nous savons depuis un le fait que ses livraisons de PlayStation 5 en très mauvais état arrivent aux consommateurs américains plus tôt que les dates prévues en octobre (oui, tout le monde n’a pas vu son statut de “traitement des commandes” s’accélérer, mais beaucoup de gens l’ont fait).

Walmart prend beaucoup de temps à expédier, et s’il continue à proposer la console avec des dates en octobre comme il l’a fait en août (un écart de deux mois), d’ici octobre, il faudra que ce soit des consoles prometteuses en 2022. , et personne ne veut voir ça le Black Friday. Il fallait ralentir un peu le rythme. C’est pourquoi nous donnons à Walmart un tir 50/50 pour aujourd’hui, et nous savons que c’est généralement à des heures précises : 12 h HAE, 15 h HAE ou 21 h HAE (cette dernière fois seulement s’il reste des restes).

GameStop – pas encore de bundles majeurs

GameStop est votre meilleure chance d’acheter une PS5 en 2021 simplement parce qu’elle propose des offres groupées et a une barrière à l’entrée via son adhésion GameStop PowerUp Rewards Pro qui coûte 15 $. Certaines personnes n’aiment pas cette approche, mais elle récompense les vrais joueurs et a presque arrêté les revendeurs – il leur est difficile de tirer profit de jeux PS5 spécifiques sur le marché libre lorsque ces jeux sont facilement disponibles au PDSF.

Mais nous n’avons pas entendu parler de nos sources GameStop d’un réapprovisionnement majeur de la PS5. Une seule fois (il y a deux semaines), ils ont fait un réapprovisionnement sans que nous le sachions longtemps à l’avance – mais il s’agissait d’un seul pack PS5 Digital, donc s’il y en a un, ce ne sera pas un gros problème. Matt Swider connaît généralement le réapprovisionnement de GameStop PS5 des heures à l’avance, alors vérifiez bientôt une mise à jour.