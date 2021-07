Le réapprovisionnement de la PS5 chez Sony Direct est épuisé en seulement 35 minutes – alors que Walmart et Best Buy pourraient avoir la PS5 à vendre

Confiance et crédibilité

Si vous avez manqué le réapprovisionnement de la PS5 chez Sony Direct aujourd'hui, vous ne suivez probablement pas notre 24/7 La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider, qui vous enverra une alerte Twitter lorsque la PS5 sera en stock – si vous suivez son compte et activez les notifications. Matt a suivi la prochaine date de réapprovisionnement de Walmart PS5 et cela fait plus d'un mois que le principal détaillant américain a la console Sony en stock, tandis que Best Buy a été fiable chaque semaine mais les stocks ont diminué à chaque fois.

Cliquez sur cette alerte de réapprovisionnement Sony Direct PS5 à partir d’aujourd’hui, dans laquelle Matt proposait des liens pour s’assurer que ses abonnés sont les premiers en ligne pour la console et avait des conseils utiles sur la façon de vérifier avant tout le monde.

Suivez et activez les notifications (c’est cette petite icône en forme de cloche) dans son profil.

🚨🚨🚨 PS5 réapprovisionné chez 💿 SONY DIRECT 💿 dès maintenant !Disque PS5 (499 $) PS5 Digital (399 $) 20 juillet 2021

Le réapprovisionnement de Sony Direct PS5 est épuisé en 35 minutes

Date et heure de réapprovisionnement de Sony Direct PS5 pour tout le monde : 19 juillet à 17h05 HAERéapprovisionnement Sony Direct PS5 – si vous aviez l’invitation par e-mail : 19 juillet à 15 h HAEComment acheter la PS5 de Sony Direct : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

Le réapprovisionnement de Sony Direct PS5 a été un énorme succès pour les adeptes de Matt Swider, des centaines de personnes ayant pu acheter la console PS5. Cependant, tous ses 786 000 abonnés n’ont pas pu passer par la file d’attente virtuelle de Sony Direct.

Sony Direct choisit au hasard qui passera à travers le processus d’attente, bien que nos conseils d’experts suggèrent toujours d’utiliser plusieurs appareils pour augmenter vos chances. Le disque PS5 à 499 $ PDSF et le PS5 Digital au prix légèrement moins cher de 399 $ étaient en vente aujourd’hui, mais, comme toujours, la PS5 Digital Edition est d’abord en rupture de stock, quelques minutes avant que le disque PS5 ne soit épuisé.

L’heure de réapprovisionnement était à 17 h 05 HAE, ce qui correspond au moment où Sony Direct fait une file d’attente virtuelle pour tout le monde. Deux heures avant cette heure, à 15 h HAE, il y avait une file d’attente virtuelle Sony Direct séparée plus petite pour les personnes qui avaient reçu une invitation spéciale par e-mail à l’avance (environ 40 heures à l’avance).

D’après notre reportage exclusif, tout le monde de la file d’attente virtuelle sur invitation uniquement n’a pas pu acheter la console, ce qui est extrêmement rare, surtout lorsque Sony Direct ouvre les commandes à tout le monde.

Réapprovisionnement Walmart PS5

Le réapprovisionnement de Walmart PS5 est en préparation dans cinq semaines si cela se produit cette semaine, et nous nous attendons à ce que les commandes soient ouvertes via le plus grand détaillant américain jeudi à 15 heures HAE – encore une fois si cela se produit. Walmart ne s’est pratiquement jamais écarté de cette période de réapprovisionnement en 2021.

Pourquoi sommes-nous convaincus qu’un réapprovisionnement Walmart PS5 est dû? Parce que si Walmart met beaucoup de temps à expédier des consoles, presque tous les clients d’il y a un mois ont maintenant le disque PS5 entre leurs mains. C’est un bon signe que Walmart est prêt à mettre la PS5 en vente et le jeudi 22 juillet est le jour que nous regardons le plus.

Best Buy réapprovisionne cette semaine ou une pause?

Le réapprovisionnement de Best Buy PS5 est devenu difficile à déterminer au second semestre 2021 simplement parce que le détaillant change constamment d’heure, probablement dans le but de tromper les revendeurs. Peu importe – les bots sont toujours en mesure d’obtenir la console, selon nos enquêtes sur le marché de la revente de la PS5 et cela a rendu l’achat de la PS5 dans certaines des villes les plus populaires des États-Unis, comme New York, presque impossible.

Faire le réapprovisionnement Best Buy en magasin n’est pas la réponse, semble-t-il. Il y avait un stock de GPU RTX en magasin chez Best Buy aujourd’hui, le 20 juillet, et c’était un pur chaos. Nous ne nous attendons pas à ce qu’aucun des magasins Best Buy vende des consoles. Jusqu’à présent en 2021, il a toujours été « acheter en ligne et retirer en magasin » environ 3 à 5 jours plus tard (ils sont conservés dans des entrepôts régionaux et expédiés dans des magasins individuels tout au long de la semaine).

PS5 réapprovisionné dans d’autres magasins aux États-Unis

Les dates de réapprovisionnement de la PS5 ne sont jamais fixées, même lorsque nos sources nous disent qu’il y a un réapprovisionnement prévu ou non prévu, la personne en charge du bouton d’ajout au panier à un niveau beaucoup plus élevé a le dernier mot. Cela dit, nous ne savons jamais quand un autre magasin peut avoir un réapprovisionnement inattendu de la PS5.

GameStop le fait généralement tous les sept à 15 jours (cela fait cinq jours jusqu’à présent), et Costco est (principalement) imprévisible pour nous en dehors de quelques fois où des sources internes nous ont prévenus. Cela signifie qu’il est essentiel de porter une attention particulière à nos alertes de réapprovisionnement PS5 sur Twitter afin que vous puissiez enfin acheter et posséder la console Sony.