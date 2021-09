Le réapprovisionnement de la PS5 et de la Xbox Series X arrive jeudi dans les magasins Best Buy

Si vous êtes toujours à la recherche d’une console de nouvelle génération, c’est peut-être la semaine où vous la trouverez enfin. Best Buy a annoncé qu’il stockera les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X dans certains magasins à partir de ce jeudi. Si vous souhaitez obtenir une console, vous devrez arriver tôt. Comme Best Buy l’explique sur le site Web, les employés commenceront à distribuer les billets à 7 h 30, heure locale, le jeudi matin. Ils vous demanderont quelle console vous voulez et vous remettront un ticket par client. Tant que vous achetez un billet, vous avez la garantie d’acheter la console que vous vouliez. Vous pouvez également acheter des jeux et des accessoires pour la console pendant que vous êtes dans le Best Buy.

Best Buy: PS5 et Xbox Series X se réapprovisionnent jeudi

Best Buy indique clairement que des quantités limitées de nouvelles consoles seront disponibles, et uniquement dans certains magasins. Avant de vous précipiter vers le magasin le plus proche, rendez-vous sur le site Web pour savoir s’il y a un magasin Best Buy participant dans votre région. Si vous en trouvez un, commencez à faire vos plans. Best Buy affirme qu’il disposera des consoles PS5 standard, PS5 Digital Edition et Xbox Series X.

Cette annonce fait suite à une fuite détectée par TechRadar plus tôt cette semaine. TechRadar a obtenu des images d’écrans d’inventaire internes qui ont révélé la disponibilité des consoles en magasin. Chaque magasin semblait se préparer à vendre plus de 50 consoles. Tant que vous arrivez assez tôt, vous devriez avoir une chance relativement bonne d’attraper une PS5 ou une Xbox Series X jeudi.

Malheureusement, nous ne savons pas s’il s’agit d’un événement ponctuel ou du début d’une nouvelle tendance. À l’approche des vacances, d’innombrables familles vont désespérément chercher des consoles PS5 et Xbox Series X. Nous savons que l’offre ne sera pas en mesure de répondre à la demande de si tôt, mais peut-être que Sony et Microsoft ont stocké suffisamment de consoles pour donner aux consommateurs une meilleure chance de mettre la main sur les consoles d’ici la fin de l’année. Quoi qu’il en soit, un réapprovisionnement PS5 et Xbox Series X est presque toujours digne d’intérêt.