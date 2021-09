Le réapprovisionnement de la PS5 et de la Xbox Series X pourrait arriver dans les magasins Best Buy cette semaine

L’automne dernier, Sony a lancé la PlayStation 5 et Microsoft a lancé les Xbox Series X et Series S. Près d’un an plus tard, les deux consoles sont encore pratiquement impossibles à trouver en magasin ou en ligne n’importe où. Malheureusement, nous prévoyons que les pénuries dureront toute l’année et jusqu’en 2022. Mais ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles. Selon TechRadar, Best Buy prévoit de réapprovisionner à la fois la PS5 et la Xbox Series X|S cette semaine. C’est une nouvelle énorme pour les clients qui recherchent toujours les consoles avant la saison des vacances, mais il y a plus. Comme le note Matt Swider de TechRadar, ce serait la première fois qu’un grand détaillant aux États-Unis stocke la PS5 dans ses magasins en 2021.

Meilleure offre du jour Des draps de lit luxueux avec 100 000 critiques 5 étoiles sur Amazon commencent à seulement 22 $ dans cette vente incroyable ! Prix ​​catalogue : 27,99 $ Prix : 22,39 $ Vous économisez : 5,60 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le réapprovisionnement de la PS5 et de la Xbox Series X arrive chez Best Buy

TechRadar a pu obtenir des images d’écrans d’inventaire internes qui révèlent les plans de Best Buy pour cette semaine. Sur la base des images que le site a vues, le détaillant semble s’attendre à vendre plus de 50 consoles par magasin à partir de ce jeudi 23 septembre.

Comme Swider l’explique, Best Buy a traditionnellement conservé des consoles dans des entrepôts régionaux avant de les expédier aux magasins une fois que les clients les ont achetées en ligne. Quelques jours plus tard, les clients pourraient récupérer leurs consoles au magasin. Cette fois-ci, cela ne semble pas être le cas. Au lieu de cela, Best Buy stockera les consoles PS5 et Xbox Series X sur ses étagères de magasin. Du moins, c’est ce que l’on s’attend, car Best Buy n’a pas encore confirmé officiellement tout cela au moment de la rédaction.

Il y a une raison pour laquelle les consoles de stockage Best Buy sur ses étagères seraient si importantes : les bots. Les magasins en ligne n’ont pas réussi à empêcher les scalpers de s’emparer de tout le stock tout au long de la pandémie. En rendant la PS5 et la Xbox Series X disponibles dans les magasins, Best Buy peut s’assurer que tout le monde est équitablement touché lorsqu’il s’agit d’acheter une console et de limiter les consoles à une par client.

Plus de détails seront partagés plus tard cette semaine

Jusqu’à présent, il y a presque autant de questions que de réponses concernant le réapprovisionnement de la PS5 et de la Xbox Series X chez Best Buy. TechRadar affirme qu’il partagera plus d’informations avant le réapprovisionnement.

Pour l’instant, ne vous embêtez pas à camper ou à faire la queue devant un Best Buy aléatoire. Si un énorme réapprovisionnement arrive, le détaillant en informera les clients dans les jours à venir. Cela dit, gardez les yeux ouverts, car nous ne savons pas quand plus de détails seront divulgués.