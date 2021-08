Le réapprovisionnement PS5 est maintenant disponible chez Very

Le dernier réapprovisionnement PS5 est désormais disponible chez Very avec une sélection de packs disponibles à l’achat.

L’option d’acheter la console standard ou l’édition numérique seule est déjà épuisée, vous devrez donc vous procurer un jeu ou des accessoires à côté. Les packs à gagner incluent des consoles PS5 avec Ratchet & Clank Rift Apart, un contrôleur DualSense supplémentaire, un casque Pulse 3D ou une combinaison de certains de ces extras.

Comme toujours, nous nous attendons à ce que ce dernier lot de consoles se vende en quelques minutes, vous voudrez donc agir rapidement si vous recherchez une PS5. Vous pouvez toujours garder un œil sur notre page dédiée aux endroits où acheter la PS5 pour toutes les dernières mises à jour de réapprovisionnement.

PS5 réapprovisionner chez Very

Packs PS5 de 509,98 £ chez Very

Une sélection de packs est disponible à l’achat auprès de Very dans leur dernier réapprovisionnement PS5. L’option la moins chère comprend une console avec une copie de Ratchet & Clank Rift Apart pour 509,98 £. Vous pouvez également ajouter un contrôleur DualSense supplémentaire ou choisir un contrôleur et un casque Pulse 3D à la place.

Voir l’offre

Les réapprovisionnements de la PS5 ont lieu environ toutes les deux semaines pour le moment chez divers détaillants au Royaume-Uni. Après un réassort chez Game la semaine dernière, Very est le dernier en date à avoir une baisse.

Pour l’avenir, le prochain réapprovisionnement des consoles PS5 est attendu chez Amazon et AO cette semaine. Bien sûr, ces dates rumeurs sont toutes sujettes à changement. Dans tous les cas, nous ne manquerons pas de vous en informer dès que nous entendrons quelque chose. Ou vous pouvez consulter les liens ci-dessous pour encore plus de détaillants qui stockent la PS5.