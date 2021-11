Le rebelle du contrat d’Arsenal voit les options s’élargir alors que le club de Bundesliga est lié

Le Borussia Mönchengladbach a rejoint la liste des clubs passionnés par l’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah et pourrait chercher à fondre pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Le joueur de 22 ans semble excédentaire par rapport aux exigences de l’Emirates Stadium. Il n’a pas joué une seule minute de football en Premier League en 2021-2022. Le Londonien sera en fin de contrat cet été et une sortie semble inévitable.

Les Gunners veulent qu’il reste et lui auraient proposé un nouveau contrat de trois ans. Mais l’ancien as anglais des moins de 21 ans est préoccupé par le temps de jeu qu’il verrait et n’a pas signé l’accord.

D’autres clubs ont également été liés à Aston Villa et Leeds surveilleraient sa situation. Les Blancs savent tout sur le tueur à gages puisqu’il a été prêté au club d’Elland Road pour la campagne 2019-2020.

Cependant, après seulement deux départs en championnat et 17 apparitions, Nketiah a été rappelé à Arsenal en janvier 2020. Il a marqué quelques buts pour les Londoniens du nord en sept départs en championnat et 13 sorties au total.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

La starlette née à Lewisham a remporté quatre départs de haut niveau et 17 apparitions la saison dernière et a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Mais Mikel Arteta semble avoir perdu la foi malgré les éloges de l’attaquant en septembre.

C’était après avoir marqué lors d’une victoire 3-0 en Coupe EFL contre l’AFC Wimbledon. Nketiah a répété l’exploit lors du tour suivant en remportant le succès 2-0 contre Leeds le 26 octobre.

Mais il n’a pas été vu en action depuis. Le Sun suggère que le jeune est maintenant «résigné» à être à la périphérie de l’équipe de la première équipe.

Nketiah réaliste sur les chances d’Arsenal

Nketiah a prouvé qu’il pouvait marquer des buts avec un chapeau pour les Trois Lions des moins de 21 ans. Il a marqué 16 en 17 apparitions et semblait avoir le monde à ses pieds.

Les progrès sont au point mort, mais d’autres clubs pourraient être sur le point de lui donner l’opportunité de jouer enfin au football régulier. Mönchengladbach peut ouvrir le dialogue avec le joueur en janvier car il est en fin de contrat à la fin de la saison.

Il pourrait partir pour rien l’été prochain mais d’autres clubs entreraient également en scène. Le chef de Leeds, Marcelo Bielsa, est un admirateur connu de l’ancienne star du prêt de Chelsea, tandis que Crystal Palace a été lié.

Gladbach peut choisir de déménager en janvier et de payer à Arsenal des frais de transfert pour s’assurer qu’ils obtiennent leur homme. Son avenir est en suspens mais, dans la hiérarchie, la plupart des choses indiquent que ce ne sera pas avec ses employeurs actuels.

LIRE LA SUITE: Un journaliste retourne le favori de l’attaquant alors qu’Arsenal est «en pourparlers» pour un coup d’été