Le rebond britannique commence: l’économie britannique a grimpé de 2,1% en mars malgré l’enfer du verrouillage | Politique | Nouvelles

De nouveaux chiffres publiés par le Bureau des statistiques nationales indiquent que l’économie est déjà en train de rebondir après la pandémie.

Alors que l’économie britannique s’est contractée de 1,5% au cours des trois premiers mois de l’année, la baisse a été bien inférieure aux prévisions.

Boris Johnson a annoncé que l’Angleterre entrait dans un troisième verrouillage national début janvier, des mesures similaires étant adoptées par les administrations décentralisées.

La croissance en mars survient malgré les magasins non essentiels et l’hôtellerie restés fermés en Angleterre jusqu’en avril, ouvrant la voie à une accélération du rebond lorsque les chiffres du deuxième trimestre de l’année seront publiés plus tard cette année.

