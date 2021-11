Le rebond de Bitcoin se poursuit dans le troisième jour alors que les craintes d’Omicron diminuent

Les hôtes de « First Mover » se sont entretenus avec le cofondateur et directeur de l’exploitation de The Sandbox, Sébastien Borget, pour un aperçu de l’espace de jeu métaverse alors que la société lance Sandbox Metaverse Alpha. Le PDG de GlobalBlock, Rufus Round, a partagé des informations sur le marché alors que le bitcoin rebondit après une vente massive. Pat Duffy et Alex Wilson, co-fondateurs de The Giving Block, ont expliqué comment les organisations caritatives et les organisations à but non lucratif peuvent utiliser la cryptographie pour les dons.

