Le rebond de la Grande-Bretagne «plus de coups, plus d’emplois» porte ses fruits avec une reprise économique record | Politique | Nouvelles

John Redwood prédit un “ rebond ” pour l’économie britannique

Les économistes s’attendent maintenant à ce que nous battions toutes les grandes nations riches cette année, avec une croissance de 7,2%. L’injection massive de confiance à la suite du déploiement du vaccin devrait ramener le revenu national aux niveaux d’avant la pandémie au printemps prochain. Le chancelier Rishi Sunak s’est félicité de la mise à jour des prévisions et a déclaré: «Notre plan pour l’emploi fonctionne. C’est formidable de voir certains signes précurseurs que le Royaume-Uni est les premiers signes que le Royaume-Uni se remet de la pandémie, mais avec une dette à près de 100% de [Gross Domestic Product] nous devons également veiller à ce que les finances publiques restent sur des bases sûres.

«C’est pourquoi, dans le budget de mars, j’ai exposé les mesures que nous prendrons pour maîtriser la dette à moyen terme; veiller à ce que notre reprise future soit durable. »

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déclaré que les pays qui ont rapidement vacciné contre le coronavirus voyaient leur économie se rétablir plus rapidement que les autres pays.

Les responsables de l’OCDE ont amélioré ses perspectives pour l’économie britannique dans sa dernière analyse mondiale.

Il prévoit désormais une croissance saine du PIB de 7,2% cette année, contre 5,1% prédit en décembre dernier.

Les prévisions prévoient également une croissance de l’économie britannique de 5,5% l’année prochaine – encore une fois, une augmentation de 4,7%.

M. Sunak a déclaré que l’analyse montre qu’il y a des signes précurseurs que le Royaume-Uni est bien sur la voie de la reprise.

Il a déclaré: «La solidité des prévisions de croissance du Royaume-Uni témoigne du succès continu de notre déploiement de vaccins et de la preuve que notre plan pour l’emploi fonctionne.»

Rishi Sunak a déclaré que l’analyse montre qu’il y a des signes précurseurs que le Royaume-Uni est sur la voie de la reprise (Image: .)

La reprise attendue de la Grande-Bretagne cette année sera en avance sur la croissance prévue des États-Unis de 6,9% et n’est dépassée que par l’Inde et la Chine.

Le bloc euro accuse un retard de 4,3%, y compris l’Allemagne avec 3,3%, tandis que l’économie française devrait connaître une amélioration de 5,8%.

L’OCDE a prédit: «Les perspectives de l’économie mondiale se sont améliorées, mais la reprise restera probablement inégale et, surtout, dépendante de l’efficacité des mesures de santé publique et du soutien politique.»

La reprise au Royaume-Uni est tirée par la consommation et repose sur le succès du programme de vaccination, selon le rapport de l’organisation.

La levée progressive des règles de verrouillage permet un «rebond solide» tandis que les secteurs des services «se préparent au décollage», a-t-il ajouté.

“La consommation rebondira brusquement avec la réouverture des services d’accueil et du commerce de détail, durement touchés”, indique le rapport.

Les économistes s’attendent à ce que la Grande-Bretagne batte toutes les grandes nations riches cette année après le déploiement du vaccin (Image: .)

L’investissement des entreprises devrait «s’accélérer» en 2022 alors que l’incertitude quant à la pandémie devrait diminuer.

Alors que les ménages plus aisés où les gens ont réussi à économiser de l’argent pendant la crise devraient commencer à dépenser.

«Une consommation plus élevée que prévu si les ménages réduisent leur excédent d’épargne plus que prévu pourrait stimuler considérablement la croissance, tandis qu’une consommation plus faible que prévu et une épargne plus élevée pourraient entraîner une croissance plus faible», a-t-il déclaré.

L’OCDE a déclaré que le commerce s’était contracté au début de l’année après la fin de la transition au Brexit «mais [it] récupérera lentement ».

Le chômage au Royaume-Uni devrait culminer à 6,1% à la fin de l’année, après la fin des dernières étapes du programme de maintien de l’emploi en congé.

Mais le marché du travail se stabilise également; l’emploi est en hausse avec une augmentation des offres d’emploi. L’OCDE a déclaré que ses projections sont basées sur le succès continu du programme de vaccination, y compris la capacité du déploiement à faire face aux souches virales émergentes.

Il a averti que les goulots d’étranglement de l’offre pourraient freiner la consommation et augmenter l’inflation, si les entreprises ne rouvrent pas ou ne peuvent pas attirer le personnel dont elles ont besoin.

Les infections et les décès sont restés à des niveaux élevés dans la zone euro (Image: .)

Le groupe de réflexion a déclaré que la reprise mondiale est à un «stade critique» et a ajouté qu’elle pourrait être inégale en raison des différents taux de succès des programmes d’inoculation Covid à l’échelle mondiale.

Il a poursuivi: «Maintenir le rythme des vaccinations et répondre aux mutations virales émergentes sont des défis majeurs pour l’avenir.»

L’OCDE a averti que le Royaume-Uni pourrait faire face à la plus forte baisse de la croissance de la production potentielle en moyenne parmi les pays du G7, avec des pertes estimées être relativement faibles au Japon, au Canada et aux États-Unis. Il dit que cela est en partie dû au Brexit.

L’OCDE a révisé à la hausse ses projections de croissance dans les principales économies du monde, à 5,8 pour cent cette année. Il prévoyait que la zone euro devrait croître de 4,3% cette année et de 4,4% en 2022.

Le rapport indique que les infections et les décès sont restés à des niveaux élevés dans la zone de monnaie unique.

Alors que les taux de vaccination se sont accélérés, les pressions sur les systèmes de santé y sont «restées substantielles» et ont contraint de nombreux pays à maintenir ou à réimposer des restrictions sévères contre les coronavirus. Laurence Boone, économiste en chef de l’OCDE, a déclaré que les dernières projections du groupe pourraient donner «de l’espoir» aux habitants des pays durement touchés par la pandémie mais qui pourraient bientôt être en mesure de retourner au travail et de recommencer à vivre normalement.

Les pays qui ont rapidement vacciné contre Covid connaissent une reprise économique rapide (Image: .)

Elle a ajouté: «Mais nous sommes à un stade critique de la reprise.

«La production et la distribution de vaccins doivent s’accélérer à l’échelle mondiale et être soutenues par des stratégies de santé publique efficaces.»

Mme Boone a poursuivi: «Une coopération internationale plus forte est nécessaire pour fournir aux pays à faible revenu les ressources – médicales et financières – nécessaires pour vacciner leurs populations.

«Le commerce des produits de santé doit pouvoir circuler sans restrictions.»

Répondant au rapport positif, Rain Newton-Smith, économiste en chef de la Confédération de l’industrie britannique, a déclaré: «Alors que le pays rouvre lentement mais sûrement, l’économie a vraiment décollé.

«La plupart des secteurs ont connu une réelle remontée de l’activité ces derniers mois et estiment que les perspectives pour l’été sont bonnes.

«Mais, au fur et à mesure que les restrictions disparaissent, nous ne devons pas perdre de vue à quel point la situation restera fragile pour certaines entreprises.

«Le gouvernement devra surveiller de près le soutien dont il aura besoin pour continuer.»