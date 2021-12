Le rebond de l’investissement soutient la reprise de la croissance en Inde (Rapport)

Oxford Economics a déclaré que les investissements du gouvernement avaient conduit la reprise jusqu’à présent, mais les contraintes budgétaires limitent sa capacité à continuer de stimuler les investissements.



La reprise de la croissance de l’Inde a été menée jusqu’à présent par les dépenses en capital du gouvernement, mais les contraintes budgétaires pourraient s’avérer être un défi pour l’avenir en termes de stimulation des investissements, a déclaré jeudi la société mondiale de prévisions Oxford Economics.

Il a en outre déclaré que les changements structurels, tels que la numérisation et la décarbonisation, offrent d’énormes opportunités d’investissement.

« Un rebond rapide de l’investissement a soutenu la reprise de la croissance en Inde, suscitant l’espoir d’un retournement plus soutenu du cycle d’investissement », a déclaré Oxford Economics.

« Bien que nous ayons révisé à la hausse nos perspectives d’investissement en raison de la vigueur de la reprise des investissements, nous continuons de projeter des cicatrices substantielles de la crise de Covid », a-t-il ajouté.

Oxford Economics a déclaré que les investissements du gouvernement avaient conduit la reprise jusqu’à présent, mais les contraintes budgétaires limitent sa capacité à continuer de stimuler les investissements.

« Par conséquent, nous voyons le taux d’investissement culminer en 2022 et l’investissement global rester 8% en dessous du niveau de référence pré-pandémique même en 2025 », a-t-il déclaré.

En fin de compte, la société mondiale de prévision a noté que la baisse du taux d’épargne de l’Inde est une contrainte sur l’investissement.

« En l’absence de réformes structurelles pour augmenter le taux d’épargne, nous nous attendons à ce que le taux d’investissement s’installe durablement à la baisse sur le long terme », a-t-il observé.

Oxford Economics a souligné que la baisse de la part de l’investissement dans le PIB était une préoccupation depuis près d’une décennie, faisant chuter la croissance potentielle de l’Inde à 6,6 % en 2012-2019, contre 7,2 % en 2004-2011.

Une augmentation record des recettes fiscales cette année n’a pas été dirigée vers des dépenses d’infrastructure plus importantes, a-t-il déclaré, ajoutant qu’au lieu de cela, le gouvernement central était en passe de dépasser l’important assainissement budgétaire déjà prévu pour l’exercice 22.

« Dans ce contexte, nous sommes sceptiques quant au fait que les dépenses prévues dans le cadre du National Infrastructure Pipeline (NIP) se matérialiseront pleinement », a-t-il déclaré.

