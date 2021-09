Le rebond des actions Spotify se poursuit alors que KeyBanc fixe un prix cible de 340 $

La valeur par action de l’action Spotify (NYSE : SPOT) a augmenté de près de 2,3% au cours des heures de négociation d’aujourd’hui après que Justin Patterson de KeyBanc Capital Markets a amélioré sa note SPOT et exprimé une vision ambitieuse du potentiel à long terme de l’entreprise.

L’action Spotify valait 254,72 $ par action à la fermeture du marché aujourd’hui, et la somme, tout en reflétant une baisse de plus de 18% depuis le début de 2021, marque une amélioration de 2,28% sur la journée, une hausse de 9% au cours de la semaine dernière, et environ 13 pourcentage de gain depuis début août.

Certes, l’action Spotify – qui a frôlé les 300 dollars par action en avril avant de chuter à 217 dollars par action en mai – a menacé de passer sous la barre des 200 dollars par action le mois dernier, après que la société basée à Stockholm a publié ses états financiers du deuxième trimestre 2021. fin juillet. Par conséquent, en août, Spotify a également dévoilé un programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars.

Plus généralement, cependant, il convient de réitérer que SPOT se négociait à environ 150 $ vers le début de 2020 – contre environ 115 $ en octobre 2019 – et que sa hausse massive de l’évaluation a semblé s’amorcer sérieusement en mai 2020, après que Spotify a annoncé un montant de 100 $. million de dollars pour l’expérience Joe Rogan.

Suite à la baisse de la valorisation par action susmentionnée dans la fourchette de 200 $, l’action Spotify a considérablement augmenté jeudi dernier après qu’Apple a assoupli sa “taxe” sur l’App Store. Et plus récemment, SPOT a connu un autre coup de pouce dans la foulée de la position haussière initialement notée de l’analyste de KeyBanc Justin Patterson.

Patterson a relevé sa cote SPOT en surpondération et a fixé un objectif de cours de 340 $ par action, soit environ 85 $ au-dessus de la valeur de l’action Spotify à la fermeture du marché aujourd’hui. Expliquant sa position, le professionnel de la finance a souligné l’amélioration du classement de Spotify (par volume de téléchargement) sur plusieurs magasins d’applications internationaux, les changements de règles de l’App Store d’Apple précédemment mis en évidence et le taux de croissance du service de divertissement audio par rapport aux plates-formes de diffusion de musique concurrentes.

“Lorsqu’elles sont associées à des tendances d’applications favorables et à une position concurrentielle plus solide, nous pensons que les prévisions de revenus et de bénéfices bruts de Street 2022-2023 semblent trop prudentes”, a indiqué Patterson. « À notre avis, cela rend le rapport risque/rendement [Spotify stock] irrésistible.”

Malgré la baisse du cours des actions que 2021 a entraînée pour Spotify, certains autres investisseurs ont également soutenu que SPOT est sur le point de connaître une croissance considérable dans les mois et les années à venir.

En février, par exemple, The Guardian Fund, dont le siège est à Amsterdam, a prédit que SPOT vaudra cinq fois plus d’ici 2030, soit au nord de 1 750 $ par action sur la base du cours de l’action au moment des prévisions optimistes. “La valeur réside dans l’apprentissage automatique qui stimule la découverte et l’engagement, le contenu original de personnes comme Michelle Obama, Kim Kardashian et Joe Rogan, l’analyse et la distribution des données pour les artistes”, ont déclaré les dirigeants du Guardian Fund.

Sur ces derniers fronts, Spotify a continué à faire des investissements substantiels dans le podcasting, notamment en signant un accord avec la WWE et un contrat de plusieurs millions de dollars avec l’animateur de Call Her Daddy Alex Cooper cet été. Compte tenu des sommes énormes impliquées dans ces pièces et d’autres (ainsi que la croissance apparemment lente de l’audience que certains podcasts enregistrent), il sera intéressant de voir combien de plus de 365 millions d’utilisateurs actifs mensuels de Spotify interagissent avec les podcasts au cours du troisième trimestre 2021. .