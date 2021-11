Le rebranding Meta de Facebook pourrait lancer une bataille de marques avec une entreprise de PC

Mark Zuckerberg peut rencontrer des problèmes après avoir annoncé le changement de nom de son entreprise en « Meta ». Apparemment, le nom « Meta » est déjà en train d’être déposé par une autre société de technologie.

TMZ a découvert que la demande de marque pour « Meta » avait été déposée par une société basée en Arizona appelée Meta PCs, qui vend sa propre marque d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables, de logiciels, d’accessoires, etc. La société existe depuis un peu plus d’un an et a déposé la demande de marque en août, bien avant l’annonce de Meta de Facebook.

Pendant ce temps, Meta a déposé une demande de marque le 28 octobre, selon le Bureau des brevets et des marques.

Selon TMZ, les fondateurs de Meta PCs, Joe Darger et Zack Shutt, demandent 20 millions de dollars à Meta pour arrêter de poursuivre la marque, qui n’a apparemment pas encore été accordée. Cela couvrirait probablement le processus coûteux de changement de marque de la société PC si Facebook veut vraiment le nom, ce qu’il fait sûrement.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cependant, des sources ont déclaré à TMZ que Facebook aurait le droit d’adopter le surnom, donc cela pourrait ne pas en arriver là. Bien que Meta et Meta PC soient tous deux des entreprises technologiques, leurs activités peuvent différer suffisamment pour que le nom puisse être attribué aux deux.

Ni Shutt ni Meta n’étaient immédiatement disponibles pour commenter.

Pendant ce temps, Meta PCs a apparemment connu une augmentation du nombre de ses abonnés, ses comptes sur les réseaux sociaux ayant augmenté de 5 000 % depuis l’annonce. Shutt a même pris le temps de se moquer du changement de marque, en plaisantant que Meta PCs changerait également le nom de son entreprise, et vous pouvez probablement deviner ce qu’ils ont choisi comme nouveau surnom.

une annonce concernant notre nouveau nom de notre fondateur @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z – PC META (@METAPCs) 28 octobre 2021

concentrer

Test de l’iPhone 13 d’Apple : fournir les mises à niveau qui comptent

Au départ, l’iPhone 13 n’est pas différent de son prédécesseur. Mais il a une tonne de changements sous le capot qui lui permettent de prendre de meilleures photos et d’offrir une bien meilleure autonomie de la batterie. Si vous utilisez un iPhone plus ancien et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau, c’est le choix évident.