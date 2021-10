Le récapitulatif du jeu « I Own You », Mark Tauscher sur Bears-Packers et Brian Kenny sur MLB Postsaison

Jason ouvre le spectacle en récapitulant une autre défaite des Bears contre Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay (0:30). L’ancien joueur de ligne des Green Bay Packers Mark Tauscher (ESPN Milwaukee) se joint à l’émission pour expliquer pourquoi Green Bay a été le marteau sur le clou des Bears dans cette rivalité (14h00). Comment les séries éliminatoires de la MLB peuvent-elles s’améliorer? Brian Kenny de MLB Network répond à cette question et bien plus encore (27:00). Nous terminons en vous laissant exprimer vos frustrations Bears sur la messagerie vocale Full Go (47:00), et nous inclinons notre chapeau aux champions de la WNBA, Chicago Sky (53:00).

Hôte : Jason Goff

Invités : Mark Tauscher et Brian Kenny

Producteur : Chris Tannehill

